Italia, Argentina e Formula Uno e Sinner: le ultimissime

Le combinazioni per la qualificazione dell'Italia ad Euro 2024. Tonfo dell'Argentina. Libere a Las Vegas con beffa per Sainz. Ascolti boom per Sinner

ROMA - Comunque vada, sarà decisiva la sfida di lunedì sera a Leverkusen contro l’Ucraina. La partita di questa sera in programma allo stadio Olimpico potrebbe dare un maggiore slancio agli Azzurri e una possibilità in più nell’ultimo confronto del raggruppamento. Per qualificarsi, l’Italia deve conquistare quattro punti oppure vincere il confronto diretto contro l’Ucraina. Ma un successo questa sera contro la Macedonia del Nord consentirebbe alla formazione di Spalletti di presentarsi in Germania con la possibilità di ottenere due risultati su tre (pareggio e vittoria) per accedere alla fase finale degli Europei 2024. Con due pareggi l'Italia verrebbe eliminata.

Lionel Messi ha esortato i suoi compagni di squadra dell'Argentina a non soffermarsi sulla sconfitta casalinga di giovedì contro l'Uruguay nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, ma di rivolgere la loro attenzione ai rivali del Brasile per la prossima sfida. L'Uruguay ha posto fine alla serie di 14 partite di imbattibilità dell'Albiceleste grazie ai gol di Ronald Araujo e Darwin Nunez che hanno regalato alla squadra di Marcelo Bielsa una vittoria per 2-0 a La Bombonera. "Era il nostro turno di perdere e questo sarà un test per noi", ha detto Messi. "Dobbiamo riprenderci e cercare di fare una buona prestazione nella prossima partita contro il Brasile". L'Argentina resta in testa al girone sudamericano mentre il Brasile è quinto.

Oltre al danno la beffa per il pilota della Ferrari, Carlos Sainz. Lo spagnolo dovrà scontare, infatti, una penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza nel Gp di Las Vegas di domenica a causa del cambio di batteria in conseguenza dell'impatto tra la sua monoposto e un tombino sul rettilineo che porta al traguardo del circuito americano. Nonostante il particolare incidente, secondo la Fia deve comunque essere applicato il regolamento che, per il cambio batteria, prevede proprio questo tipo di penalità.

Ottimi ascolti per la sfida delle ATP Finals 2023: la partita che ha visto contrapposti Jannik Sinner e Holger Rune, trasmessa in diretta su Rai 2 in prima serata, segna il 13,4% di share con 2 milioni 581 mila spettatori.