Italia, Napoli, Florenzi e Formula Uno: le ultimissime

L'Italia batte la Macedonia. Zielinski: "A Napoli sto bene". Parla il legale di Florenzi. Leclerc il più veloce nelle libere a Las Vegas

ROMA – Missione compiuta: L'Italia batte la Macedonia del Nord 5-2 e mette mezzo piede all'Europeo 2024. Partenza a mille degli azzurri che sbloccano con Darmian al 17', poi doppietta di Chiesa che porta l'Italia sul 3-0 ma la doppietta di Atanasov spaventa gli azzurri che a 9' dalla fine chiudono il discorso con la rete di Raspadori, in pieno recupero la rete di El Shaarawy. Ora basterà un punto contro la Croazia per andare all'Europeo.

"Le trattative sono in corso. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, io sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora". Così il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski in merito al rinnovo di contratto con il club azzurro che scade al termine di questa stagione. Poi il 29enne polacco, al media del suo paese Tvp Sport, si esprime in merito alle offerte arrivate dall'Arabia Saudita la scorsa estate.

"A Florenzi non è stato contestato nulla per quanto riguarda ipotesi di scommesse calcistiche, si tratta di scommesse di natura personale che abbiamo chiarito, spero non ci sia altro, è una situazione molto simile a quella di Zaniolo”. Così il legale di Alessandro Florenzi Gianluca Tognozzi al microfono di Tv Play, all'indomani dell'audizione da parte della Procura della Repubblica di Torino dell'esterno del Milan. “Non ci sono contestazioni di alcuna natura per quanto riguarda il mondo del calcio. Si dice 'spero non ci sia altro' per una questione di stile fino a quando non si chiuderà l'indagine” conclude.

Due Ferrari davanti a tutti al termine delle seconde prove libere del Gp degli Stati Uniti a Las Vegas. La rossa di Charles Leclerc chiude in testa la seconda maxi sessione di prove libere (90 minuti) dopo il problema tombino che ha visto coinvolto il suo compagno di squadra. Il monegasco ha chiuso con il crono di 1.35.265, davanti proprio a Carlos Sainz, a cinque decimi di distanza. Terza l'Aston Martin di Fernando Alonso in 1.35.793, e quarta la Red Bull di Sergio Perez, seguita dall'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Sesto tempo per l'altra Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, a quasi un secondo da Leclerc. A chiudere la top ten c'è Hulkenberg settimo con la Haas, seguito da Stroll con l'Aston Martin, Hamilton su Mercedes e Albon su Williams, decimo.