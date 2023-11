Sinner, Italia, Albania e Ulivieri: le ultimissime

Sinner sfida Medvedev. Spalletti: "Bella Italia". Albania qualificata ad Euro 2024. Ulivieri ricoverato per un malore

ROMA – Grande attesa per Jannik Sinner che oggi sfiderà Daniil Medvedev alla semifinale delle Nitto ATP Finals. Il russo infatti è stato battuto in due set (doppio 6-4) da Carlos Alcaraz: con questo successo l'asso spagnolo ha raggiunto il primo posto del Gruppo Rosso e, al contempo, la sfida contro Novak Djokovic, arrivato secondo nel Gruppo Verde. L'altoatesino se la vedrà quindi contro la sua ex bestia nera, sconfitta in finale sia a Vienna che a Pechino. Appuntamento alle 14.30 su Sky Sport e su Rai Due.

“L'Italia l'ha fatta bene la partita per tutti i 90 minuti, purtroppo succede ogni tanto quanto si pensa che il risultato sia acquisito di abbassarsi un pochino e di lottare di meno sui palloni". Lo ha detto il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, al termine della partita vinta per 5-2 contro la Macedonia. Comunque "va messa in risalto reazione che abbiamo avuto dopo il loro 3-2". Per Spalletti si è visto "un passo avanti notevole". Agli azzurri basterà un punto contro l'Ucraina per qualificarsi all'Europeo.

L'Albania si qualifica a Euro 2024, che si disputerà tra giugno e luglio in Germania. Sarà la seconda partecipazione della loro storia dopo quella del 2016 in Francia. Alla nazionale di Sylvinho basta un pari per 1-1 in trasferta contro la Moldavia, in un match disputato allo stadio Zimbru di Chisinau. Al vantaggio degli ospiti grazie ad un rigore di Cikalleshi al 25', replica all'87' Baboglio.

E' stato portato alle 21,30 al Pronto Soccorso dell'ospedale Santo Spirito il presidente dell'assoallenatori Renzo Ulivieri, che - a quanto si apprende - si è sentito poco bene allo stadio Olimpico prima del fischio di inizio di Italia-Macedonia. Ulivieri e' ancora in ospedale ma le sue condizioni non sono considerate gravi.