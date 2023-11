Sinner, Bove, Juventus e Formula Uno: le ultimissime

Sinner può vincere oltre 4 milioni di euro. Nessun accordo per il rinnovo Roma-Bove. Gdf nella sede dell'Udinese per l'operazione Mandragora. Leclerc in pole a Las Vegas

ROMA – Attesa per la semifinale alle Finals di Torino tra Sinner e Medveded il tennista italiano potrebbe portarsi a casa un montepremi da capogiro, la vittoria finale infatti potrebbe valere 4.421.200 euro. La vittoria nel girone vale 359.110 euro, più altri 300 mila come premio partecipazione per le tre partite giocate. La semifinale vale 1.017.480 euro. Vincere il torneo significa tanto quindi in termini economici ma anche di ranking. Sinner non può scavalcare Medvedev, perché la distanza tra i due è ancora molto ampia, però potrebbe avvicinarlo molto.Il solco tra lui e il russo potrebbe passare da 1710 a 610 punti.

L'operazione di compravendita che portò nel 2018 il giocatore Rolando Mandragora dalla Juventus all'Udinese per 20 milioni di euro e il diritto di 'recompra'. L'ipotesi al vaglio, nel fascicolo aperto dal pm Lucia Terzariol, contempla al momento tre fattispecie di reato: il falso in bilancio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e la dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi. Lo scrive il Messaggero veneto secondo cui lo scorso 3 novembre scorsole fiamme gialle hanno perquisito la sede dell'Udinese calcio per acquisire nuovi elementi nell'ambito dell'indagine sulle presunte plusvalenze maturate nei bilanci di alcune società sportive, partita da Torino e diramatasi poi nelle città d'Italia che ospitano le altre squadre coinvolte.

Edoardo Bove e la Roma non hanno ancora raggiunto l’accordo che dovrebbe legare alla squadra del cuore l’ultimo prodotto del laboratorio di Trigoria fino al 2028. Nell’ultimo incontro tra Tiago Pinto e Diego Tavano, procuratore del giocatore, l’intesa sembrava vicinissima ma poi il dirigente ha chiesto del tempo prima di accettare l’ultima richiesta dell’interlocutore. Non è facile trovarsi su tutti i punti del contratto, tra parte fissa e bonus, perché qui non è in ballo il classico rinnovo: la trattativa è partita da zero perché Bove, che guadagna 250.000 euro e va in scadenza nel 2025, è il giocatore meno pagato della rosa.

Le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz conquistano la prima fila del Gran Premio di Las Vegas, con il monegasco che firma il miglior tempo e centra la quinta pole position stagionale. Lo spagnolo invece, nonostante l'ottima prestazione in qualifica, domani sarà costretto a scontare 10 posizioni di penalità in griglia per il cambio batteria dopo i danni riportati dalla sua monoposto a causa di un tombino. Quindi secondo al fianco di Leclerc partira' Max Verstappen con la Red Bull, seguito dalla Mercedes di George Russell e dall'Alpine di Pierre Gasly. Solo decimo tempo per Lewis Hamilton e undicesimo per Sergio Perez, eliminati entrambi già nel Q2.