Sinner, Ulivieri, Everton e Moto Gp: le ultimissime

Sinner batte Medvedev in tre set. Ulivieri operato a Roma. L'Everton rischia la retrocessione. Marini in pole in Qatar

ROMA - Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis azzurro, primo italiano ad approdare alle Atp Finals: l'altoatesino ha battuto il n. 3 del mondo Daniil Medvedev nalle prima delle semifinali di oggi e accede per primo alla lotta per il trofeo. Sinner ha superato il russo in tre set, il primo dominato da mattatore con il punteggio finale di 6-3, il secondo con il russo che cambia radicalmente marcia con tiri a fondocampo che mettono in difficoltà il fuoriclasse azzurro, che si conclude con un punteggio di 6- 7 (7-4). E' il terzo a far vedere un Sinner superlativo, che mette ko Medvedev con un nettissimo 6-1.

Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è stato operato nella notte all'Ospedale Santo Spirito di Roma per risolvere "un fenomeno subocclusivo intestinale, generato da una vecchia aderenza. L'operazione, perfettamente riuscita - fa sapere l'Aiac in una nota - si è resa necessaria dopo il malore che Ulivieri aveva accusato allo stadio Olimpico, un'ora prima dell'inizio di Italia-Macedonia del Nord, dove era arrivato con la figlia Valentina. Subito visitato, accompagnato dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani, sotto la supervisione del professor Zeppilli (Coordinatore dell'Area medico scientifica della Figc), Ulivieri e' stato poi trasportato al Santo Spirito".

Non basta la già pesante penalizzazione di 10 punti per il fairplay finanziario: l'Everton, secondo quanto riportato dal Daily Mail, rischia una nuova decurtazione di punti in classifica. Sarebbero infatti 9 i punti che potrebbero essere tolti al club di Liverpool. Secondo il Daily Mail, Burnley, Leeds e Leicester, che sono retrocesse nelle stagioni in cui l'Everton ha violato il Fair Play finanziario, vorrebbero chiedere un risarcimento da 100 milioni di sterline ciascuno fondi ci cui l’Everton non dispone e che dunque pirrebbe perdere altri 9 punti.

Un sontuoso Luca Marini conquista la pole position del Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota della ducati Mooney VR46 beffa all'ultimo tentativo l'altro azzurro Fabio Di Giannatonio, in sella alla sua Ducati Gresini. Completa la prima fila l'altra Gresini di Alex Marquez. Per quanto riguarda il duello per il titolo iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, l'italiano scattera' dalla quarta casella appena davanti al rivale spagnolo.