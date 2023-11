Formula Uno, Tennis, Moto Gp ed Euro 2024 : le ultimissime

Verstappen trionfa a Las Vegas. Attesa per Sinner-Djokovic. Martin si aggiudica la Sprint Race. Olanda, Romania e Svizzera strappano il pass per l'Europeo

ROMA - Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas. Il campione del mondo della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc che ha guadagnato la secondo posizione solo all'ultima curva, superando l'altra Red Bull di Sergio Perez, arrivata terza la traguardo. In quarta posizione al traguardo la Alpine di Ocon, in quinta la Aston Martin di Stroll. Sesta l'altra Ferrari di Sainz, settima la Mercedes di Hamilton.

In due set e poco più di un'ora e mezzo di gioco Novak Djokovic conquista la finale delle Atp Finals battendo Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha battuto lo spagnolo per 6 a 3 e 6 a 2. Sarà dunque Djokovic a sfidare oggi Jannik Sinner per l'attesa finale. L'altoatesino in qeuste Finals ha già battuto Djokovic dopo una lunga battaglia.

Jorge Martin su Ducati Pramac havinto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar e si riavvicina prepotentemente in classifica a Francesco Bagnaia, arrivato quinto al traguardo con la Ducati Lenovo. La differenza tra i due ora è di soli 7 punti, con la delicatissima gara da disputare oggi e poi l'ultimo appuntamento a Valencia che sarà quello decisivo per la consegna del titolo iridato.

Olanda, Romania e Svizzera parteciperanno ad Euro 2024: nel penultimo match dei gironi di qualificazione gli oranje hanno superato 1-0 l’Irlanda (decide Weghorst), gli elvetici fanno 1-1 col Kosovo e beneficiano dell’1-2 rumeno su Israele (in gol il genoano Puscas). Goleada Francia, che supera 14-0 Gibilterra: oltre alla tripletta di Mbappé, doppietta di Giroud e reti di Thuram, Rabiot e l’esordiente Zaire-Emery.