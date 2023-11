Tennis, Italia, e Moto Gp: le ultimissime

Djokovic trionfa alle Finals. Spalletti: “Pronti per l'Ucraina”. La Serbia intanto vola all'Europeo. In Qatar vince di Giannatonio

ROMA – Niente da fare: nell'ultimo atto della ATP Finals a Torino Jannik Sinner si deve inchinare al numero uno al mondo Novak Djokvovic. Non riesce all'altoatesino l'impresa di sconfiggere di niovo il tennista serbo che nella finale di impone in due set 6-3, 6-3. Resta comunque il grande cammino di Sinner che è comunque riuscito ad entrare nella storia del tennis italiano.

"I ragazzi stanno bene, ce li ho tutti a disposizione e ho l'imbarazzo della scelta. Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. Andiamo in Germania con la certezza che è una partita in cui possiamo fare risultato". Lo dice il ct della nazionale di calcio, Luciano Spalletti, ai social della Figc, alla vigilia dell'incontro con l'Ucraina valido per la qualificazione agli Europei 2024. "Sono rientrati dentro il gruppo giocatori come Chiesa, che sanno fare la differenza, e abbiamo conosciuto degli elementi nuovi che possono essere dei punti di forza per il futuro di questa Nazionale. L'atteggiamento deve essere quello di giocare la partita per come si è parlato e per come ci siamo allenati, non solo in questa settimana, ma dalla prima volta che ci siamo conosciuti con tutti i nostri campioni".

La Serbia vola ufficialmente agli Europei per la prima volta nella sua storia. Decisivo il pareggio nell'ultima partita della fase a gironi contro la Bulgaria. Questo pomeriggio si è chiuso il gruppo G per le qualificazioni ad Euro 2024 che vedeva ancora coinvolte Serbia e Montenegro. Alla nazionale di Vlahovic e Kostic è bastato un pareggio per 2-2 nella sfida casalinga contro lo Bulgaria. Decisiva è infatti stata la contemporanea sconfitta del Montenegro in casa dell'Ungheria

Fabio Di Giannantonio su Ducati Gresini vince in Qatar il suo primo MotoGp, superando a quattro giri dalla fine il campione del mondo Pecco Bagnaia che si piazza secondo con la sua Ducati ufficiale, terzo posto per Luca Marini su Ducati Vr46. Gran premio disastroso per il diretto rivale in classifica generale di Bagnaia, Jorge Martin, che probabilmente per la scelta di gomme troppo dure accenna a scivolare in partenza dalla quinta posizione e chiude il suo gran premio molto al disotto delle sue aspettative in decima posizione, regalando un nuovo vantaggio a Bagnaia che ora si porta a +21 punti in classifica. Ora l'appuntamento al MotoGp di Valencia per un probabile bis iridato di Bagnaia.