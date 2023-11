Roma, Lazio, U21 e Brasile-Argentina: le ultimissime

"Se rimango alla Roma? Non lo so...". José Mourinho risponde così ai microfoni della Rai ad una domanda sul suo futuro: il contratto con il club giallorosso infatti terminerà alla fine di questa stagione. Per quanto riguarda il rinnovo, però, ancora non ci sono segnali da parte della proprietà: "Con Dan Friedkin ho parlato al telefono alla fine della partita con la Lazio. Con Ryan ho parlato la settimana scorsa. Parliamo di oggi, del lavoro di oggi, non di rinnovo” .

Doppia seduta oggi, due allenamenti pomeridiani in programma domani e giovedì e venerdì la rifinitura prima della partenza per Salerno. Ecco il programma della Lazio pronta a riaccendere la spina dopo la sosta. Mattia Zaccagni è reduce dall’infortunio al ginocchio subito contro il Feyenoord, ieri s’è sottoposto ad esami, spera di andare in panchina, non s’è mai allenato in campo. Aperto il ballottaggio in attacco tra Isaksen e Pedro.

L'Italia Under 21 del Ct Nunziata pareggiano a Cork al termine di una partita sofferta: Irlanda sempre avanti, Azzurrini capaci di recuperare il risultato in due occasioni. L'Italia guida il proprio raggruppamento di qualificazione ai prossimi Europei 2025 in programma in Slovacchia.

Questa notte lo Stadio Maracana di Rio de Janeiro ospiterà la sfida più sentita del Sudamerica: quella tra Brasile e Argentina, valida per la sesta giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026. Il calcio d'inizio del Superclassico è fissato per le 01:30 (ora italiana). La partita non sarà visibile in chiaro almeno per quanto riguarda l'Italia. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming. Pertanto, sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine socia ufficiali delle due nazionali.