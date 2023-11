Serie A, Mourinho, Under 21 e Mondiale 2026: l ultimissime

Inter super favorita svcudetto. Mourinho: "Restare? Non lo so". Gnonto salva l'Under 21. Sospesa per 20' Brasile-Argentina per scontri tra tifosi

ROMA - Opta Predictions si sbilancia come non aveva fatto neanche l’anno scorso con il Napoli di Spalletti. Non si limita a dire che la corsa per il primo posto sarà un affare per due squadre, Inter e Juve. Ci dice che oggi, dopo dodici giornate, la squadra di Simone Inzaghi ha l’84,5% di probabilità di conquistare il tricolore, contro l’11,8% della banda di Allegri. Per la Champions Milan e Napol certe del posto, Atalanta quinta e sesta la Lazio di Sarri, Fiorentina settima, Roma fuori dalla zona Uefa e candidata all’ottavo posto.

"Se resto? Non lo so se resto alla Roma". Lo ha detto il tecnico della Roma Jose' Mourinho in un'intervista al Tg1, che ha anticipato un estratto di un'intervista che andrà in onda venerdì su Tv7. "L'ultima volta che ho parlato con mister Dan Friedkin al telefono è stato dieci minuti dopo la fine della gara con la Lazio. La settimana scorsa ho parlato con Ryan, parliamo del lavoro di oggi. Non di rinnovo" ha detto Mou. "Un'altra finale europea? Noi ci proveremo naturalmente”.

L'Italia Under 21 di Nunziata evita in extremis la prima sconfitta nelle qualificazioni agli Europei di categoria: a Cork gli azzurrini pareggiano 2-2 con l'Irlanda grazie all'incornata al 96mo di Gnonto con la decisiva deviazione di un difensore avversario. I padroni di casa erano andati due volte in vantaggio con Phillips al 31mo e con Armstrong al 48mo. In mezzo il pareggio provvisorio sempre di Gnonto, con un rigore trasformato nel recupero del primo tempo.

Il derby sudamericano tra Brasile e Argentina vldio per le qualificazioni ai Mondiali 2026 è ripreso, venti minuti dopo che i campioni del mondo argentini hanno lasciato il campo dello stadio Maracanà di Rio de Janeiro a causa di incidenti tra tifosi albicelesti e la polizia sugli spalti. La partita, che doveva iniziare all'1,30 ora italiana, è finalmente ripresa, con un inasprimento della sicurezza dello stadio nel settore dove si trova la maggior parte dei tifosi argentini ed epicentro degli scontri. Alla Fine ha vinto l'Argentina che ha messo nei guai il Brasile.