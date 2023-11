Lazio, Roma, Serie A e Napoli: le ultimissime

Immobile: "Pronto per nuovi record". Nessuna lesione per Sanchez. Gli arbitri della 13ª di campionato intanto parla Rocchi. Osimhen punta a rientrare

ROMA – Con la rete numero 200 con la maglia della Lazio Ciro Immobile è entrato ancora di più nella storia della Lazio. Un traguardo importante che il capitano biancoceleste ha raccontato ai canali ufficiali del club: “Un bel traguardo, molto importante. Mi preme ricordarlo ancora di più vista l'importanza perché è il 200°. Questo è uno di quei gol che pesa di più degli altri. È stato bello festeggiarlo così, con la nostra gente, con la squadra, il mister e il suo staff perché abbiamo un bel lavoro in quella partita. Sono davvero orgoglioso di questo traguardo”. Poi la promesss: “Hio anciora tanti record da battere”

Nessuna lesione. E' questo l'esito degli esami a cui, nelle ultime ore, è stato sottoposto Renato Sanches. Ieri e oggi il portoghese, che aveva lamentato un affaticamento muscolare (l'ennesimo), non si è allenato in gruppo ma da Trigoria filtra la possibilità che tra venerdì e sabato possa rientrare con i compagni ed essere a disposizione, almeno per la panchina, contro l'Udinese. E' chiaro, alla luce degli esami, che Renato Sanches non sia però al top della forma. Non lo è stato mai negli ultimi anni, non lo è stato mai in questa stagione: finora ha giocato appena 6 partite con una media di poco superiore ai 20' a incontro.

Marco Guida è l'arbitro designato per JuventusInter, big match della 13/a giornata di Serie A in programma domenica 26 novembre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Maurizio Mariani dirigerà invece Atalanta-Napoli, in programma sabato 25 novembre alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e Marco Di Bello arbitrerà MilanFiorentina, in programma sempre il 25 ma alle 20.45 allo stadio 'Meazza' del capoluogo lombardo.

Il Napoli, in vista della trasferta di sabato a Bergamo, spera nel recupero di Victor Osimhen, che insieme a Meret e Zielinski ha svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra. Lo fa sapere il Napoli con il suo report sull'allenamento di oggi.

"Var? Se ne capisci la filosofia è uno strumento straordinario. Io dico sempre agli arbitri di essere spietati nelle scelte, se vedono un errore bisogna fregarsene di chi è in campo. Il Var è un supporto all'arbitro, non può sostituirlo e non può essere un secondo arbitro". Queste le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, al Social Football Summit. "Se in futuro si potrà arrivare ad una prevalenza dell'arbitro di monitor su quello di campo? Spero di no, ma lo sviluppo è talmente rapido che potrebbe accadere di tutto".