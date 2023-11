Roma, Lazio, Napoli e tennis: le ultimissime

Pinto: "Difficile portare giocatori di Fascia A". Ladri a casa di Zaccagni. Buone notizie per Mazzarri. Attesa per l'inizio della Coppa Davis

ROMA - ''La Roma non può prendere il 90% dei giocatori di fascia A perché costano troppo. Poi ci sono situazioni come Dybala e Lukaku che siamo riusciti a gestire oltre a Mourinho''. Lo ha detto il Gm della Roma Tiago Pinto al Social Football Summit. "Il tempo dimostrerà quello che abbiamo fatto nella Roma negli ultimi tre anni. Il mio compito è di lasciare in una condizione migliore rispetto a quando sono arrivato", ha aggiunto puntando l'attenzione anche sul fatto che la Roma aveva ''tanti giocatori sopra i 30 anni, con infortuni cronici e tanti calciatori fuori rosa, e fare più di 150 milioni di vendite e mantenere 80% di giocatori della prima squadra, portando Wijnaldum, Lukaku, Mourinho, Matic e Dybala, significa che siamo riusciti a fare tante cose difficili insieme”.

Ladri nella notte a casa di Mattia Zaccagni, il calciatore della Lazio e di sua moglie, l'influencer Chiara Nasti. La coppia e il figlio non erano nell'appartamento quando le persone si sono introdotte nell'immobile in via della Camilluccia, in zona Cortina d'Ampezzo, a Roma. I ladri hanno portato via diversi gioielli e sono fuggiti: “Stiamo bene – ha detto la moglie Chiara Nasti - Per il resto si occuperà chi di dovere. L'unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell'estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona''.

Sono rientrati quasi tutti i nazionali a Castel Volturno. Mazzarri sta conoscendo l'intero gruppo e intanto continua a preparare la sfida di sabato contro l'Atalanta. Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano sono stati gli ultimi a tornare per lavorare di nuovo con il Napoli. Per loro parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Osimhen, Meret e Zielinski hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra. Il portiere salterà l'Atalanta, come Mario Rui, mentre resta ancora in bilico la presenza del bomber nigeriano e del centrocampista polacco.

Dopo l'abbuffata delle Atp Finals con Jannik Sinner che ha entusiasmato e fatto sognare un Paese intero, domani tocca alla Coppa Davis. In campo torna di nuovo l'azzurro, n.4 del mondo, e con lui la nazionale italiana che spera di riportare a casa l'insalatiera dopo 47 anni. Il quarto delle Final Eight di Coppa Davis vede l'Italia in campo contro l'Olanda a partire dalle ore 10 di domani. I primi ad affrontarsi i numeri 2 delle nazionali.