Roma, Lazio, Casarin e tennis: le ultimissime

Mourinho: “UIn giorno andrò in Arabia ma non domani”. Insigne si offre alla Lazio. Intervista esclusiva a casarin. Italia pronta per la Coppa Davis

ROMA - "Penso che un giorno andrò in Arabia. Ma quando dico un giorno non intendo domani o dopodomani". Lo dice José Mourinho nell'intervista alla Rai che andrà in onda venerdì e di cui da ieri stanno filtrando estratti. Al Real Madrid? "Quando tu hai un super allenatore perché dovresti pensare a un altro? Io da madridista, e da ancelottiano, spero che la stagione vada in modo fantastico e che nella prossima stagione Carlo sia ancora lì. Sono sicuro che al primo segnale di Florentino Peres, Carlo rimarrà perché lui è perfetto per il Real e il Real è perfetto per lui. Solo un pazzo andrebbe via quando il Real lo vuole. E quel pazzo sono io".

Lorenzo Insigne vuole tornare in Serie A ed ha nella Lazio la sua prima scelta. L'attaccante avrebbe già avuto un contatto con Sarri, che ha già avuto ai tempi del Napoli, e si è messo a disposizione. Dopo un anno a Toronto, con la squadra che ha chiuso all'ultimo posto, sente che la sua esperienza è già arrivata al capolinea e cerca nuovi stimoli proprio in Italia. Insigne ha segnato 4 gol e ha servito 4 assist nella MLS. Nelle ultimo mese di campionato ha giocato solo una volta, ha saltato 6 delle ultime 13 partite e adesso cerca squadra.

Intervista esclusiva sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola a Paolo Casarin 83 anni, trenta da arbitro, sette da designatore. Tanti i temi affrontati anche, ovviamente, quello degli arbitri e della direzione che sta prendendo questo settore con una clamorosa rivelazione: “Una persona importantissima mi ha spiegato che tra qualche anno la tecnologia prenderà il posto dell’arbitro, una figura destinata a sparire. Io quel giorno non voglio esserci”.

L’Italia è ancora ai piedi di Sinner. Dopo la grande cavalcata alle ATP Finals a Torino, interrotta solo in finale da Djokovic, Jannik sarà la stella dell’Italia in Coppa Davis. A Malaga vanno in scena le Final Eights, e gli azzurri affronteranno ai quarti l’Olanda, in un confronto secco che vede favoriti in quota Jannik Sinner e compagni per approdare in semifinale e affrontare una tra Serbia e Gran Bretagna: secondo gli esperti infatti, il successo azzurro contro l’Olanda si gioca a quota 1,50 e 1,57. La vittoria della nazionale Oranje, che ha battuto gli azzurri una sola volta (la prima, nel 1923) negli otto precedenti, si gioca invece tra 2,30 e 2,35.