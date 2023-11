Juventus, VIllas-Boas, tennis e Formulo Uno: le ultimissime

Approvato il bilancio bianconero. Rapina shock per l'allenatore portoghese. Esordio azzurro in Coppa Davis. Leclerc parla degli obiettivi della Ferrari

ROMA - L'assemblea degli azionisti della Juventus, ha approvato l'aumento del capitale sociale, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, fino a un massimo di 200 milioni di euro. I voti favorevoli sono stati il 99,99%, i contrari 0,001%, astenuti 0,064%. Non votanti 0. "200 milioni sono stati stimati dal Consiglio per il sostentamento di questa società. Questo è quello che riguarda l'aumento di capitale, ha sottolineato il presidente bianconero Gianluca Ferrero.

All'alba di ieri, la casa dell'allenatore André Villas-Boas a Oporto è stata oggetto di un vero e proprio assalto da parte di ignoti, dopo che meno di un mese fa era stata nel mirino di vandali. Prima di seguire una carriera internazionale che lo ha portato ad allenare squadre come Chelsea, Tottenham e Olympique di Marsiglia, Villas-Boas è stato allenatore della squadra di calcio del Porto nella stagione 2010/11 ed è ora un candidato forte alla presidenza del club.

Nessuna brutta sorpresa per l'Italia dal secondo incontro di Coppa Davis che vedeva in campo Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor. L'azzurro, n.4 del mondo, ha vinto 7-6 6-1 contro il n.1 olandese portando in parita' la sfida Italia-Olansda dopo che nel primo match Matteo Arnaldi aveva perso contro Botic van de Zandschulp 7-6 al terzo set dopo aver fallito tre match point. Decisivo adesso il doppio che vedra' in campo probabilmente per l'Olanda la coppia di specialisti Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer, mentre Volandri schierera' di certo ancora Jannik Sinner al fianco di uno tra Simone Bolelli o Lorenzo Sonego.

"Siamo migliorati, ma ci sarà da lavorare duro durante la sosta invernale". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc nel corso della conferenza stampa piloti che apre il week-end di Abu Dhabi, ultima gara del mondiali di F1. "E' stata una stagione deludente -aggiunge il 26enne monegasco- ma l'ultima gara a Las Vegas è tra i momenti migliori. Non siamo riusciti a compiere lo stesso passo fatto da Red Bull rispetto all'anno precedente, ma siamo cresciuti. D'altra parte il gap è ancora notevole e durante la sosta invernale dovremo lavorare duro per essere competitivi nel prossimo campionato".