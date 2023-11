Italia, Roma, Kvaratskhelia e Coppa Davis: le ultimissime

Gravina: "Tradito da Mancini". Rafaela Pimneta: "Marcos Leonardo alla Roma? Chiedete a Pinto". Kvaratskhelia salterà lo spareggio per l'Europeo. L'Italia in semifinale in Coppa Davis

ROMA - “Non sul piano sportivo, ma sul piano umano la scelta di Mancini è stata una delusione. Mi sono sentito tradito in un sentimento puro, nei confronti di Roberto, che ho sempre considerato un amico''. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana gioco calcio, Gabriele Gravina, a Tv2000 ospite del programma 'Soul'. ''Al di là degli interessi della sua scelta tecnica, - ha spiegato Gravina - per me è stata una ferita che faccio fatica a rimuovere''.

"Dovete chiedere a Tiago Pinto". Così Rafaela Pimenta, agente di Marcos Leonardo, risponde alle domande sul 20enne attaccante brasiliano del Santos che è stato trattato in estate dalla Roma e viene ora accostato ai giallorossi in vista della sessione invernale di mercato. "Se verrà alla Roma non posso dirlo io - aggiunge la procuratrice a margine del convegno dell'Iafa (Italia Association of Footbal Agents) -, ma per i brasiliani il periodo giusto per muoversi è gennaio, perché il campionato finisce a dicembre e riprende a marzo e in questo periodo i club si possono organizzare per il nuovo campionato".

La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia sogna di partecipare ai prossimi Europei in Germania nel 2024. Per riuscirci dovrà superare gli spareggi di marzo. La prima rivale sarà il Lussemburgo per la semifinale. Ma per il ct Sagnol c'è una brutta notizia: non potrà contare sul talento del Napoli. varatskhelia, infatti, sarà squalificato. Era diffidato e contro la Spagna, nell'ultima partita in cui è andato anche a segno, è stato ammonito. Proprio il ct a fine partita ha ammesso di aver commesso un errore: era convinto che durante i playoff si azzerassero le squalifiche, invece non è così.

L'Italia vola in semifinale di Coppa Davis, grazie alla vittoria per 2-1 sull'Olanda a Malaga. Dopo che i due singolari terminano con un successo per parte è il doppio a regalare il passaggio del turno agli azzurri. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego superano Wesley Koolhof e Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 25 minuti. L'Italia aspetta in semifinale (sabato 25 novembre alle ore 16) la vincente del match tra Serbia e Gran Bretagna.