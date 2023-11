Lazio, Balotelli, Dani Alves e Coppa Davis: le ultimissime

Romagnoli in dubbio. Che spavento per Balotelli. Chiesti 9 anni di carcere perDani Alves. In Coppa Danis sarà Italia-Serbia

ROMA – Problemi in difesa per la Lazio: allo stiramento di Casale s’è aggiunto lo stop di Romagnoli, ieri fermo per un piccolo edema ad un polpaccio. I centrali sono contati. Casale (stiramento di primo grado) ne avrà per due settimane. Non è una ricaduta, è una nuova lesione. Sarri è rimasto con Patric e il desaparecido Gila (mai in campo). Martedì si giocherà contro il Celtic, il calendario (per quanto in discesa sulla carta) non darà tregua fino a gennaio, entrerà in ballo anche la Coppa Italia a inizio dicembre. Rischiare Romagnoli è un azzardo.

Paura per Mario Balotelli ieri sera a Brescia. Secondo quanto riferisce la versione on-line de 'Il Giornale di Brescia', l'attaccante italiano della formazione turca dell'Adana Demirspor è uscito fuori strada in via Orzinuovi attorno alle 20.30, distruggendo la sua Audi Nera. L'ex punta di Inter e Milan, classe 1990, attualmente infortunato, sarebbe uscito barcollando dalla sua auto, rifiutandosi di sottoporsi all'alcoltest. Per SuperMario, medicato sul posto dai sanitari, tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica.

Nove anni di carcere. E' quanto ha chiesto la Procura di Barcellona per l'ex giocatore di Juventus, Siviglia, Barcellona e Psg, Dani Alves, arrestato lo scorso gennaio con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 23 anni, che sarebbe avvenuta la sera del 30 dicembre del 2022 in una sala riservata della discoteca 'Sutton' di Barcellona. Chiesto al 40enne brasiliano anche un risarcimento di 150.000 euro in favore della presunta vittima.

Sarà la Serbia a sfidare l'Italia di Volandri sabato nelle semifinali delle Davis Finals in corso a Malaga. A dare il punto decisivo ai suoi nel quarto contro la Gran Bretagna è Novak Djokovic, che supera Cameron Norrie nella partita tra i numeri uno per 6-4 6-4. Nel primo singolare, Miomir Kecmanovic si era imposto su Jack Draper per 7-6(2) 7-6(6). Anche a Malaga, dunque, ci sarà la super sfida tra Novak Djokovic e Jannik Sinner che ha appena deciso, a favore del fuoriclasse di Belgrado, le Atp Finals di Torino.