Napoli, Lazio, Milan e Formula Uno: le ultimissime

Mazzarri: “Il Napoli più forte che ho allenato”. Sarri perde Romagnoli. Pioli caldeggia il ritorno di Ibrahimovic. Leclerc il più veloce nelle libere di Abu Dhabi

ROMA - "Questo Napoli è la squadra più forte che ho mai allenato. Sono famoso per lamentarmi ma ora non mi lamento più. E' un altro Mazzarri. Spalletti ha fatto un capolavoro, mi emozionavo a vedere il Napoli. Quando vedi una squadra così speri di poterla allenare e grazie al presidente spero di poterlo fare almeno fino a fine anno". Così l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri, in conferenza stampa alla vigilia del match di Bergamo con l'Atalanta dove farà il suo nuovo esordio sulla panchina azzurra.

Niente da fare: Romagnoli è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il dfensore infatti non figura nella lista dei convocati per la sfida di domani alle 15 a Salerno. Il giocatore ieri si era fermato per un fastidio ad un polpaccio e, cosniderati i tanti impegni, in accordo con lo staff medico ha deciso di restare a Roma peer curarsi. Convocto invece Rovcella che come Romagnoliieri si era allenato a parte.

"Se ho sentito Ibra? No, so che sta parlando con la proprietà in prima persona, se dovesse tornare al Milan sarà una risorsa". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa di vigilia del match con la Fiorentina, in merito ad un ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel club rossonero."Devo assolutamente restare concentrato su quello che stiamo facendo -prosegue Pioli-. Abbiamo sempre lavorato non per cercare un colpevole, ma per trovare delle soluzioni. Il mio futuro è incerto come quello di tutti gli allenatori. So benissimo cosa può succedere, vado avanti con le mie idee e cerchiamo di fare il meglio. La squadra non ha perso lo spirito".

Charles Leclerc è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi. Il monegasco della Ferrari gira in 1'24"809 precedendo l'inglese della McLaren Lando Norris (1'24"852) e il campione del mondo, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'24"982). In questa seconda sessione si è corso poco a seguito delle interruzioni per gli incidenti, per fortuna senza conseguenze, dello spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e del tedesco della Haas Hulkenberg.