Lazio, Roma, Inter e Moto Gp: le ultimissime

la Lazio crolla a Salerno. Mourinho: "Con l'Udinese sarà dura". Attesa per Juventus-Inter. Jorge Martin spaventa Bagnaia

ROMA - La Salernitana di Pippo Inzaghi gioca un brutto scherzo alla Lazio di Maurizio Sarri e si impone 2-1 in rimonta all'Arechi. Un grande risultato per i granata che conquistano la prima vittoria in questo campionato, salendo a otto punti in classifica, agganciando il Verona. La Salernitana non vinceva in Serie A dal 27 maggio 2022 con l'Udinese. La squadra di Inzaghi ora sfiderà in trasferta la Fiorentina mentre la Lazio ritornerà all'Olimpico contro il Cagliari. E' una brutta battuta d'arresto comunque quella della Lazio che resta così a 17 punti. A decidere la sfida il classico gol dell'ex con Candreva, che ha messo a segno la rete decisiva del 2-1 al 66' con un eurogol: punizione a due con tocco di Kastanos e Candreva s'inventa un tiro che sorprende un non perfetto Provedel. E' il quinto k.o. nelle ultime sette trasferte per una Lazio che non riesce proprio a cambiare marcia in questo campionato. I biancocelesti erano passati in vantaggio al 43' con un rigore siglato da Ciro Immobile con un destro a incrociare. La squadra di Inzaghi reagisce nella ripresa e al 55' trova il pari con Grigoris Kastanos che sfrutta al meglio una non perfetta respinta di Provedel. AL 66' poi la ribalta con Candreva. A nulla serva l'assedio finale della Lazio con i granata rinchiusi in 11 nella loro area.

"Noi siamo migliorati nel possesso palla ma sara' importante stare attenti alle loro ripartenze". Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, alla vigilia della sfida di campionato dell'Olimpico contro l'Udinese. "Il rientro di Pellegrini? Lorenzo e' sempre un giocatore importante per noi, però loro hanno tutto e mi ha sorpreso la loro classifica di inizio campionato. E' un'ottima squadra, per me sara' una partita difficile", ha assicurato il mister giallorosso. "Dobbiamo dare di piu'", ha ammesso il tecnico giallorosso, "abbiamo avuto risultati negativi ma mai mancanza di professionalita' e di rispetto per la gente. In casa di solito diamo di piu' anche in difficolta' e all'ultimo minuto, fuori invece ci manca un po' di mentalità”.

"Abbiamo preparato questa sfida nelle migliori condizioni. Sono rientrati i nazionali e stanno bene". Cosi' Massiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter, in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium. "Sarà una gara bella da giocare contro la prima della classe e la squadra favorita per il campionato”. Seconod il tecnico nerazzurro Inzaghi contro la Juve "dovremo tenere la concentrazione altissima per 95 minuti, non firmerei mai per il pareggio". "E' una partita molto importante nel percorso del campionato, ma ci saranno tante altre partite dopo”.

Jorge Martin vince la Sprint Race del Gran Premio di Valencia e si concede un'ultimissima possibilita' di conquistare il titolo Mondiale nella gara di domani. Straordinario lo spagnolo in sella alla sua Ducati Pramac, capace subito di dettare un gran ritmo e recuperare posizioni dopo una qualifica sotto tono (partiva sesto). Il suo rivale Francesco Bagnaia invece, scattato dalla seconda casella in griglia, si deve accontentare solamente di un quinto posto: per l'azzurro della Ducati Lenovo sono ora solo 14 i punti da difendere negli ultimissimi chilometri della stagione, con l'obiettivo di bissare il titolo centrato l'anno scorso. Sul podio insieme a Martin salgono Brad Binder, secondo con la KTM, e Marc Marquez terzo con la Honda.