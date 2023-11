Milan, Napoli, Lazio e Coppa Davis: le ultimissime

Vincono Milan e Napoli. Sarrio: "Se sono il problema mi dimetto". Italia in finale di Coppa Davis

ROMA – Il Milan riparte con il piede giusto e nel posticipo contro la Fiorentina porta a casa tre preziosi punti e si riprende il terzo posto in classifica. Alla squadra di Pioli basta la rete di Hernandez su calcio di rigore trasformato proprio sul finire del primo tempo per sconfiggere una buona Fiorentina che dunque resta a quota 20 punti.

Buona la prima per Walter Mazzarri alla guida del Napoli. Gli azzurri si impongono 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta grazie ai gol di Kvaratskhelia ed Elmas. Non basta alla squadra di Gasperini la rete di Lookman. Grazie ai tre punti il Napoli sale a 24 punti e resta in scia del Milan che battendo la Fiorentina si è portato a quota 26 piunti.

Inaspettata sconfitta della Lazio battuta 2-1 in rimonta a Salerno, Sarri a fine gara va dritto al punto: “Qualcosa che non funziona c'è, se fossi sicuro che è solo colpa mia andrei via. Non capisco però dove possa essere la mia diversità rispetto allo scorso anno, quest'anno, anzi, sono molto più pressante. Se nei prossimi giorni valuterò che è colpa mia sarò il primo a prendere la decisione di andare via parlando con il presidente".

L'Italia vola in finale di Coppa Davis. Gli azzurri piegano la Serbia 2-1 grazie al successo di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego in doppio contro Novak Djokovic e Miomir Kezmanovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 34' minuti. L'Italia torna in finale dopo 25 anni. L'ultima finale degli azzurri in Coppa Davis è datata dicembre 1998 quando al Forum di Assago persero 4-1 contro la Svezia. Una finale dove gli azzurri di Filippo Volandri arrivano grazie ad un super Sinner che batte due volte in una giornata il numero uno al mondo. Gli azzurri in finale sfideranno l'Australia.