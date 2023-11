Juventus, Inter, Roma e Coppa Davis: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Oggi Juventus-Milan, la Roma ospita l'Udinese. Ultimo atto della Coppa Davis

ROMA - Prosegue la tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A, attenzioni tutte rivolte al posticipo delle 20.45 con l'attesa sfida tra Juventus e Inter. Oggi in campo anche la Roma che alle 18 ospiterà l'Udinese. Ad aprire questa giornata sarà alle 1230 Cagliari-Monza, all 15 Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa. Domani Verona-Lecce e Bologna-Torino.

A distanza di venticinque anni dall'ultima finale di Coppa Davis raggiunta, gli azzurri, guidati da Volandri, accedono all'ultimo atto della competizione. Grazie alla vittoria nel doppio di Sinner e Sonego, gli azzurri hanno sconfitto la Serbia per 2-1. A sfidare gli azzurri sarà l'Australia, che in semifinale ha battuto la Finlandia 2-0. Appuntamento oggi alle ore 16 al 'Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena' di Malaga, in Spagna.