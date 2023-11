MotoGp, Serie A, Farioli e Formula Uno: le ultimissime

Bagnaia si conferma campione del mondo. Pari tra Cagliari e MOnza. In Ligue1 continua a stupire Farioli. Leclerc secondo ad Abu Dhabi

ROMA - Pecco Bagnaia vince il Gp di Valencia di MotoGp, l'ultimo della stagione e si aggiudica il titolo di campione del mondo per il secondo anno consecutivo in MotoGp, una impresa riuscita in questa categoria solo a Valentino Rossi e Marc Marrquez. Si tratta del terzo titolo per Pecco, considerando anche quello in Moto2 del 2018. A Valencia, nell'ultimo Gp, il rivale Jorge Martin è finito nella ghiaia dopo un inizio di gara folle, in cui aveva rischiato di cadere già in un paio di occasioni. Bagnaia dopo aver appreso della caduta del suo avversario per il titolo ha un po' tirato il fiato ma poi ha ripreso a tirare arrivando ad aggiudicarsi anche la gara di Valencia davanti a Fabio Di Giannantonio, secondo, e Johann Zarzo terzo.

Finisce con un pareggio tutto sommato giusto alla Unipol Domus l'anticipo domenicale tra Cagliari e Monza, segnato dalle reti di Dossena nel primo tempo e di Maric nella ripresa, entrambe su azioni da corner (ce ne saranno 21 in tutto a fine gara). Una partita dai due volti quella in terra sarda, ma gradevole. Grazie a questo pareggio i brianzoli superano la Lazio in classifica e agganciano il nono posto.

Francesco Farioli continua a stupire. Nella domenica della 13ª giornata di Ligue 1 il suo Nizza batte 1-0 il Tolosa e si avvicina al Psg in testa alla classifica. Vittoria senza problemi per la squadra del tecnico italiano, che si risolve con la rete di Moffi al 54'. Dopo il pareggio contro il Montpellier, il Nizza ritrova i tre punti e si porta a -1 dai parigini di Luis Enrique. Percorso incredibile fin qui di Farioli, che dopo 13 giornate è ancora imbattuto.

Max Verstappen vince anche l'ultimo atto del mondiale 2023 di F1. Il pilota olandese della Red Bull si impone anche nel Gp di Abu Dhabi e oltre ai tre titoli consecutivi colleziona anche i 1000 giri al comando in una stagione in F1. Secondo in pista Sergio Perez che scivola in quarta posizione per una penalizzazione di cinque secondi. Quindi sale al secondo posto la Ferrari di Charles Leclerc e va sul podio anche la Mercedes di George Russell, terzo, che regala la seconda posizione costruttori alla Mercedes ai danni della rossa di Maranello. Seguono poi le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Settimo posto per Fernando Alonso. Solo 18esima l'altra Ferrari di Carlos Sainz.