Lazio, Inter, Psg e Nba: le ultimissime

“Quest’anno il ritiro è stato fatto di buon livello, dopo è cambiato qualcosa. Il Celtic? Una buona squadra, ritmica, con discrete qualità tecniche. Non è facile affrontarla e non ci dobbiamo illudere dei risultati in trasferta in due partite condizionate dall’inferiorità numerica. Queste le parole di Sarri in conferenza stampa.

"Non è stata una brutta partita, hanno giocato bene le due squadre, prudenti". Magari "non esaltante, non è stato il solito derby d'Italia. Si sono comportanti bene e questo forse meno male. Ma era stata talmente bella la giornata, con la vittoria di Sinner in Davis, che dopo tutto è sembrato molto più modesto". Così Massimo Moratti, per sempre il presidente del 'Triplete' nerazzurro, ha commentato l'1-1 di Juventus-Inter a 'Radio anch'io sport'.

Incredibile ma vero. Sport rivela che: "Anche Nasser Al-Khelaïfi è stato vittima della piaga degli infortuni ai legamenti crociati. L'imprenditore del Qatar e presidente del PSG si è infortunato il 7 ottobre mentre giocava una partita di padel con Marco Verratti a Doha”.

Vittoria in rimonta per Milwaukee, che nonostante i 26 punti di gap accumulati nel corso della sfida con Portland, ha portato a casa il successo con il risultato di 108-102. Boston batte Atlanta 113-103, grazie ai 34 punti di Jayson Tatum, mentre Minnesotasi impone su Memphis con il risultato di 119-97.