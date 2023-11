Lazio, Napoli, Serie A e Premier League: le ultimissime

Torna a parlare il presidnete Lotito. Cosa serve agli azzurri per centrare gli ottavi di Champions. Gli arbitri della quattordicesima giornata. In arrivo una novità nel campionato inglese

ROMA – Il giorno dopo la qaificazione agli ottavi di Champions torna a parlare il presidnete della Lazio Claudio Lotito e lo fa in Transatlantico alla Camera: “In discussione? Ma quando mai... Sarri non è mai stato in discussione, l'ho detto anche in tempi non sospetti". Poi prosegue: "Per raggiungere gli obiettivi si deve lavorare all'unisono: la struttura tecnica, la società, fino ai magazzinieri e ai medici, chiunque è fondamentale per creare quel clima di sinergia e l'ambiente sereno e determinato a raggiungere di comune accordo gli obiettivi previsti".

Attesa per la sfida di Champions tra Real Madrid e Napoli con gli azzurri a caccia degli ottavi: la squadra di Mazzarri è seconda a 7 punti nel Gruppo C col Real primo a 12. A seguire Sporting Braga a 3, appena un punto per l'Union, quello conquistato proprio al Maradona. La rivale del Napoli per gli ottavi è lo Sporting Braga: in caso di vittoria a Madrid, il Napoli sarebbe certo della qualificazione.

Sono stati resi noti gli arbitri della 14/a giornata di Serie A, in programma in questo fine settimana: Monza-Juventus (01/12, ore 20.45): Fabbri; Genoa-Empoli (02/12, ore 15): Aureliano: Lazio-Cagliari (02/12, ore 18): Dionisi; Milan-Frosinone (02/12, ore 20.45): Marchetti; Lecce-Bologna (ore 12.30): Doveri; Fiorentina-Salernitana (ore 15): Tremolada; UdineseVerona (ore 15): Maresca; Sassuolo-Roma (ore 18): Marcenaro; Napoli-Inter (ore 20.45): Massa; Torino-Atalanta (04/12, ore 20.45): Piccinini.

Ieri l’Ifab ha dato il via libera alla sperimentazione dell’espulsione a tempo anche nella massima serie inglese. Dopo le prove, fatte a livello giovanile e in campionati minori in giro per il mondo, era arrivato il momento di fare un altro step, di salire di livello. E allora, ecco l’espulsione a tempo. Quindi se un giocatore oritesta in maniera eccessiva potrebbe finire in panchina per 10 minuti.