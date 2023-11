Napoli, Inter, Roma e Uefa: le ultimissime

Mazzarri rimanda la qualificazione agli ottavi, Inzaghi si gioca la testa del girone all'ultima giornata. Mourinho: "Dobbiamo vincere". l'Italia scivola al terzo posto nel ranking per federazioni

ROMA – Il Napoli cade al Bernabeu sotto i colpi di un Real Madrid spietato 4-2 e rimanda la qualificazione agli ottavi di Champions. Sblocca Simeone, pareggio dei padroni di casa con Rdrygo, al 22' Real avanti con Bemmingham, Anguissa trova il 2-2 ma prima Martinez poi Joselu nel finale condannano il Napoli che in classifica resta secondo a 7 punti a + 3 sullo Sporting fermato in casa dall'Union, nell'ultima gara alla squadra di Mazzarri basterà il pareggio contro i portoghesi per conquistare gli ottavi.

Pirotecnico 3-3 per l'Inter in Portogallo contro il Benfica: portoghesi avanti 3-0 grazie alla tripletta di Joao Mario, nella ripresa Arnautovic, Frattesi e Sanchez agguantano il pareggio che vale l'aggancio alla Real Sociedad a 11 punti in testa al girone. La squadra di Inzaghi nell'ultima gara dovrà battere gli spagnoli per passate da prima.

"Non dobbiamo pensare ai gol ma a vincere. La partita è sufficientemente difficile. Se lo facciamo e lo fa anche lo Slavia ci giocheremo tutto alla fine. Intanto è importante vincere domani". Così il tecnico della Roma José Mourinho alla vigilia dell'incontro di Europa League contro il Servette. "Ho avuto qualche esperienza nei cambi di giocatore con risposte che non mi aspettavo. La nostra difficoltà oggi è dietro perché senza Smalling e Kumbulla siamo pochi. Abbiamo due gare fuori in tre giorni, abbiamo bisogno di tutti e per questo domani farò dei cambi aspettando una risposta positiva e che la gente non abituata ad andare in panchina trovi il modo giusto per entrare e fare bene. Non ho paura di arrivare all'ultima giornata per passare il turno".

Nonostante il successo della Lazio che ha staccato il pass per gli ottavi battendo il Celtic il ko del Milan ha fatto scivolare l'Italia al terzo posto nel ranking Uefa per federazioni e al momento non avrebbe dunque garantito il posto per una quinta squadra (riservato alle prime due federazioni) nella prossima ricca e ambita Champions League. Dietro all'Inghilterra (93,178) è ora seconda la Spagna (79,614), davanti a Italia (75,855) e Germania (73,624).