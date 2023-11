Roma, Atalanta, Fiorentina e Napoli: le ultimissime

Roma e Atalanta impegnate in Europa Legaue. La Fiorentina in Conference.

ROMA – La Roma si rituffa in Europa League e alle 21 sfida gli svizzeri del Servette ai giallorossi basterà un punto per avere la matematica certezza del passaggio del turno, ma sarebbe importante passare da primi per evitare gli spareggi. All'Atalanta alle 18.45 a Bergamo contro lo Sporting basterà un punto per passare da prima e dunque per evitare i play-off. In campo anche la Fiorentina che in Conference alle 21 ospiterà il Genk, viola obbligati a vincere per blindare il passaggio del turno.

Ieri nel penultimo turno di Champions il Napoli sconfitto 4-2 al Bernabeu contro il Real Madrid, qualificazione rimandata per gli uomini di Mazzarri che all'ultima giornata sfideranno il Braga sconfitto 2-1 in Portogallo e distante tre punti in classifica: per qualificarsi il Napoli potrebbe vincere, pareggiare o anche perdere con un solo gol di scarto. Clamorosa rimonta del'Inter che sotto 3-0 in Portogallo contro il Benfica ha riacciuffato il 3-3 e si giocherà il primato del girone all'ultima giornata contro la Rdal Sociedad.