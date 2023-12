Juventus, Galliani, Roma e Sinner: le ultimissime

Oggi Monza-Juventus. Galliani: "Allegri indiscutibile". Mourinho: "Deluso da alcuni giocatori". Per Sinner un 2023 d'oro

ROMA – Archiviate le Coppe è già tempo di campionato, si parte oggi con l'anticipo della 14a giornata di Serie A che vedrà la Juventus impegnata a Monza alle 2045. Le probabili formazioni

Intanto sul Corriere dello Sport oggi in edicola intervista esclusiva proprio al patron del Monza Adriano Galliani che manda un consiglio ai dirigenti della Juventus:"Scudetti, coppe e due finali Champions, questo è Massmiliano Allegri direi intoccabile”. Poi prosegue: “Vivo dentro un sogno, il Monza è come una missione. I figli di Berlusconi sanno quanto il loro padre amasse questo club. Nessuno mi ha ancora chiesto Colpani che ha 5 anni di contratto".

Dopo il pareggio in Svizzera contro il Servette in Europa league che garantisce alla Roma i playoff della competizione, Mourinho a fine gara si sfoga: “Alcuni giocatori hanno perso un’opportunità una volta di più. Anche alcuni partiti dalla panchina che sono entrati con l’atteggiamento non giusto”. Poi prosegue: “Non è un dramma giocare i playoff ma sarà difficile contro una squadra che viene dalla Champions. Per me è più drammatico questo atteggiamento di alcuni giocatori che si ripete. E' una cosa che non capisco”.

Il 2023 ha consacrato Sinner come uno dei tennisti più forti di sempre: quarto nella classifica Atp, ha giocato 7 finali e ha battuto diversi record nazionali, tra cui quello del maggior numero di vittorie (64) nel Tour Atp. Senza dimenticare lo straordinario traguardo della Coppa Davis. Prestazioni che gli hanno consentito di guadagnare cifre pazzesche: nel 2023 ha incassato 7.3 milioni di euro solo con i premi delle vittorie cifra che tocca quota 30 milioni con gli sponsor. Grazie all'accordo con la Nike per i prossimi dieci anni, l'azzurro riceverà 150 milioni di euro.