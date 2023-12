Lazio, Euro 2024, Premier e De Rossi: le ultimissime

Lazzari: "Dobbiamo riprenderci in campionato". Domani i sorteggi di Euro 2024. Scandalo sexi in Premier. De Rossi verso la panchina del Verona

ROMA - "Il campionato rimane la nostra priorità e dobbiamo dare una svolta al più presto, dobbiamo darci una svegliata”. Così il giocatore della Lazio Manuel Lazzari alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari: "L’anno scorso abbiamo fatto un grande campionato, ma sicuramente non ci è mancata umiltà. Può sembrare che ci manchi cattiveria e personalità, come a Salerno". poi torna sulla Champions: "Il passaggio del turno in Europa non è comunque mai scontato ed è importante, ma domani contro il Cagliari sarà da dentro o fuori. Dobbiamo dare un segnale forte e definitivo”.

Domani, sabato 2 dicembre, sono in programma i sorteggi per Euro 2024, ad Amburgo a partire dalle ore 18. Si scopriranno quindi le avversarie dell'Italia di Luciano Spalletti nella fase a gironi. L'Italia di Spalletti è inserita in quarta fascia, assieme a Serbia, Svizzera e le vincenti dei tre percorsi play off. Nel sorteggio, per ognuno dei sei gironi da quattro squadre, sarà selezionata una squadra per fascia. Nella prima fascia sono inserite la Germania padrona di casa, poi Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna. In seconda fascia Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria, mentre la terza fascia è composta da Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia. Da ognuna delle prime tre fasce uscirà una delle avversarie dell'Italia.

Sospeso dalla propria nazionale a causa di un video hot: è successo in Inghilterra dove l'attaccante del Norwich City, Hwang Ui-jo, è stato accusato di aver registrato un "sex tape" con l'ex fidanzata, senza il consenso di quest'ultima. Nel video, trapelato in Corea del Sud, patria di Hwang Ui-jo, l'attaccante avrebbe rapporti sessuali con l'attrice e cantante Hyomin, del famoso gruppo KPop T-ARA, al tempo dei fatti fidanzata del giocatore. Secondo la difesa di Hwang Ui-jo, il video sarebbe stato fatto trapelare da un ricattatore, assieme a richieste finanziarie. L'attaccante del Norwich (in prestito dal Nottingham Forest) repinge le accuse, sostenendo di aver registrato il video con il consenso dell'ex fidanzata.

ll Verona sta infatti passando di mano, con il closing della trattativa tra il presidente Maurizio Setti e il gruppo che vuole rilevare la società ormai prossimo alla chiusura. E la nuova proprietà avrebbe puntato proprio su De Rossi per rilanciare la stagione di un Verona attualmente penultimo in campionato, con appena 9 punti conquistati in 13 giornate. Per il 40enne ex azzurro, che a settembre ha acquisito la licenza UEFA Pro e in Veteto avrebbe come vice Giampiero Pinzi, si tratterebbe della prima esperienza su una panchina di Serie A.