Milan, Premier, Sinner e Nadal: le ultimissime

Pioli: "Incontro con Cardinale positivo". L'Aston Villa fa reclamo alla Uefa. Nuovo primato per Sinner. Nadal pronto a tornare in campo

ROMA - "L'incontro con Cardinale? E' stato positivo e costruttivo. E' uno stimolo in più per il mio lavoro e di quello della squadra". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo l'incontro con Gerry Cardinale, proprietario del club, in seguito alla sconfitta contro il Borussia Dortmund, che lascia pochissime speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. Ma per il Milan è già il momento di tornare in campo in campionato domani sera a San Siro contro il Frosinone. "Noi dobbiamo opporre un livello di gioco alto. Di Francesco sta facendo un grande lavoro e loro arriveranno con fiducia e entusiasmo. Noi vogliamo dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina, perché i punti da fare sono tanti".

L'Aston Villa ha presentato un reclamo ufficiale all'Uefa per il comportamento dei tifosi del Legia Varsavia in occasione dello scontro di Conference League al Villa Park. Quasi 50 persone sono state arrestate in seguito alle violenze che hanno coinvolto i tifosi ospiti prima del calcio d'inizio di giovedì sera. Dei razzi sono stati lanciati contro la polizia mentre i tifosi polacchi venivano trattenuti in un parcheggio per pullman vicino allo stadio prima di entrare. La polizia del West Midlands ha detto che quattro agenti sono rimasti feriti e, sebbene la partita sia iniziata in orario, nessun tifoso del Legia è stato ammesso prima del calcio d'inizio. Il Villa ha anche accusato i dirigenti del Legia di "totale mancanza di collaborazione" con loro, la polizia e la Uefa.

Un 2023 d'oro per Jannik Sinner, che si chiude ufficialmente al quarto posto del ranking mondiale. L'altoatesino era già sicuro di chiudere sotto al podio, ma l'ultimo aggiornamento della classifica Atp lo vede distruggere un nuovo record. Sinner infatti chiude con un totale di 6490 punti Atp, il bottino di punti più grande mai ottenuto da un tennista italiano dal 2009 in avanti, cioè da quando l'Atp utilizza l'attuale sistema che assegna 2000 punti ai vincitori degli Slam e la metà esatta ai campioni dei Masters 1000. Con questo punteggio, Sinner si sarebbe piazzato terzo nel 2010, dietro Nadal (12450) e Federer (9145), ma davanti a Djokovic che ne raccolse 6240.

"Dopo un anno lontano dalle competizioni, è arrivato il momento di tornare. Sarà a Brisbane, nella prima settimana di gennaio. Ci vediamo lì". Questo l'annuncia sui social con un video del campione spagnolo Rafa Nadal, assente dai campi da gioco dal 18 gennaio di quest'anno agli Australian Open. Il 37enne mancino di Manacor dopo l'operazione all'anca a cui si è sottoposto lo scorso 2 giugno è pronto a rientrare elo farà nel torneo Atp 250 di Brisbane in vista della prossima edizione degli Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio, dove dovrebbe ricevere una wild card dall'organizzazione vistoc he è scivolato al 662esimo posto del ranking Atp.