Roma, Napoli, Euro 2026 e Keller: le ultimissime

De Laurentiis: “Rinnovo di Osimhen? Siamo alle firme. Oggi il sorteggio per Euro 2024. Keller condannato per l'assalto a Capitol Hill

ROMA – Vigilia di campionato per la Roma che domenica sfiderà il Sassuolo a Reggio Emilia, in conferenza stampa ha parlato Mourinho: “Loro hanno un bravo allenatore, un bel progetto. Giocano tante partite, si preparano per questa da una settimana e arriveranno al top. Non mi lascia tranquillo il profilo dell’arbitro e nemmeno quello del Var”. Poi prosegue: “Mi dispiace dirlo ma Berardi deve avere più rispetto per gli avversari e per il gioco, fa troppo per destabilizzare il gioco, per prendere rigori inesistenti. Amo il giocatore, le sue qualità, ma non mi piacciono quegli atteggiamenti in campo”.

"Il rinnovo di Osimhen? Siamo alla firma del contratto rimasto sospeso questa estate". E' l'annuncio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione dell'evento 'Campania Terra Felix' a Pozzuoli. Il contratto del 24enne attaccante nigeriano è in scadenza il 30 giugno 2025. Nessuna fretta invece per il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia: "Ha ancora quattro anni di contratto. Sento troppa negatività in città...". Così sullo stadio di proprietà: “Voglio comprare il Maradona, con l'impegno a investire quei milioni necessari per fare gli Sky box, per portare il pubblico accanto ai giocatori come negli stadi veri, tutto questo".

Dopo la qualificazione l'Italia oggi in Austria conoscerà le sue avversarie ad Euro 2024: alle 18 è infatti in programma il sorteggio che deciderà il suo percorso in Germania a partire dal prossimo giugno. Gli azzurri però non saranno teste di serie e sono finiti in quarta fascia a causa del cammino avuto in qualificazione: chiudendo il girone al secondo posto, alle spalle dell'Inghilterra, l'Italia ha raggiunto il 19° punteggio sulle 24 nazionali qualificate. Il piazzamento ci ha così portati in ultima fascia, dato che ognuna è composta da sei nazionali.

C’è anche un ex oro olimpico tra le persone condannate per l’assalto a Capitol Hill del 2021. Klete Keller, ora 41enne, dovròà scontare tre anni di libertà vigilata e sei mesi di detenzione domiciliare dopo essersi dichiarato colpevole nel settembre 2021 di un’accusa di ostruzione a un procedimento ufficiale dinanzi al Congresso. Keller era tra i sostenitori dell’ex presidente Donald Trump che ha preso d’assalto il Congresso mentre i legislatori si incontravano per certificare la vittoria elettorale di Joe Biden.