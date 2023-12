Lazio, Milan, Mourinho ed Euro 2024: le ultimissime

Vincono Lazio e Milan. La procura federale apre un fascicolo dopo le parole di Mourinho. Urna poco benevola per l'Italia

ROMA - Grazie a un gol di Pedro all'ottavo minuto, la Lazio ha battuto 1-0 il Cagliari all'Olimpico ed e' tornata al successo dopo due sconfitte intervallate dal pareggio nel derby. I sardi sono rimasti in 10 dal 27mo minuto per l'espulsione di Makoumbou dopo richiamo al Var in seguito a un fallo su Guendouzi lanciato a rete. Al fischio finale fischi dell'Olimpico per la Lazio resta una vittoria importante per riavvicinare la zona Europa.

Il Milan si rialza dopo il tonfo in Champions, e prosegue la sua corsa in campionato grazie al 3-1 sul Frosinone a San Siro: prima dell'intervallo sblocca Jovic, nella ripresa Pulisic e Tomori chiudono il discorso e consentono alla squadra di Pioli di salire a quota 29 punti al terzo posto a + 5 sul Napoli che nel posticipo di domenica sfiderà l'Inter al Maradona. Di Brescianini la rete della bandiera ospite.

Le parole dell'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo non sono passate inosservate da parte della procura federale della Figc, che ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico giallorosso che ha affermato: "Domani con l'arbitro Marcenaro Mancini prenderà un giallo dopo 10' per un fallo su Berardi e non giocherà con la Fiorentina" e, ancora, quell'arbitro non ha "la stabilità emozionale per una gara di questa livello".

Urna poco benevola per l'Italia campione d'Europa in carica del ct Luciano Spalletti che al sorteggio per l'Europeo 2024 pesca un girone ostico con Spagna, Croazia e Albania. La kermesse avrà inizio il 14 giugno con Germania-Scozia a Monaco di Baviera, la fase a gironi terminerà il 26 giugno, gli ottavi di finale sono in programma dal 29 giugno al 2 luglio, il 5 e il 6 luglio i quarti, poi il 9 e il 10 luglio le semifinali mentre la finale si disputerà all'Olympiastadion di Berlino il 14 luglio. L'Italia debutterà il 15 giugno a Dortmund contro l'Albania. Ecco tutti i gruppi e le città dove disputeranno le gare.