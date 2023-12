Roma, Fiorentina, Donnarumma e Ronaldo: le ultimissime

La Roma batte il Sassuolo ed è quinta. La Fiorentina vola a ridosso della zona Champions. Donnarumma espulso in Ligue 1. CR7 perde il derby e accusa l'arbitro

ROMA – La Roma ribalta il Sassuolo 1-2 in 10 dal 63' a Reggio Emilia sale a quota 24 punti al quinto posto in classifica. Falsa partenza dei giallorossi che al 25' subiscono la rete di Henrique. In avvio di ripresa Mourinho insrisce Krinstensen che prima si procura il rigore che Dybala segna e che vale il pareggio poi, complice una deviazione beffarda di un giocatore del Sassuolo, trova la rete del definitivo.

Tutto facile per la Fiorentina che non risente delle fatiche di Conference e supera agevolmente la Salernitana 3-0: sblocca Beltran su rigore al 5', poi raddoppia Sottil al 17'. Di Bonaventura il definitivo tris che porta a 102 le reti segnate finora nel 2023, e regala alla Fiorentina il suo record storico di gol realizzati in un singolo anno solare considerando tutte le competizioni. Dopo questo successo la squadra di Italiano sale a 23 punti, con quella di F. Inzaghi che resta ferma a quota 8. Nelle alrre gare 1-1 tra lecce e Bologna, pirotecnico 3-3 tra Udinese e Verona.

Gianluigi Donnarumma è stato espulso poco prima del decimo minuto di gioco di Le Havre-PSG per un'entrata durissima su Casimir. Una partita decisamente complicata per i parigini visto che pochi minuti dopo anche Fabian Ruiz è stato costretto ad uscire per un infortunio. Il portiere sta attraversando un periodo decisamente negativo. Già contro il Newcastle era infatti stato protagonista di un intervento che aveva permesso agli inglesi di portarsi in vantaggio.

Cristiano Ronaldo ha rischiato l'espulsione nel derby di Riad perso dal suo Al Nassr contro l'Al Hilal per 3-0: il fuoriclasse portoghese ha infatti protestato facendo il gesto dei soldi all'arbitro colombiano Wilmar Rolda'n, 'reo' di avergli negato un rigore e annullato un gol per un fuorigioco dubbio, quando la gara era sull'1-0. Il fischietto sudamericano ha ignorato la protesta, scattata a seguito di un intervento scomposto ai danni di CR7, e non ha neppure estratto il cartellino giallo. Ronaldo e' stato anche pizzicato dai tifosi rivali con cori inneggianti a Lionel Messi, il suo grande antagonista nelle sfide per il Pallone d'Oro.