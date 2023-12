Inter, Roma, Fabian Ruiz e sci: le ultimissime

L'Inter espugna il Maradona. Mourinho: “E' stata una grande partita”. Lussazione alla spalla per Fabian Ruiz. La Birgnone fa il bis in Canada

ROMA – L'Inter travolge il Napoli al Maradona 3-0 e torna in vetta alla classifica. I nerazzurri si impongono 3-0. Primo tempo equilibrato con il vantaggio di Calhanoglu e la traversa di Politano, nella ripresa prima Barella e poi Thuram chiudono il discorso. Grazie a questo risultato la Roma sale al quarto posto in classifica mentre la Lazio si porta a -4 dal quarto posto che vale la Champions.

"Sono molto contento della squadra. È stata una grande partita e anche quando la squadra era in svantaggio era un risultato che mi lasciava frustrato, ma ero allo stesso tempo ottimista perché la squadra stava facendo bene ed ero soddisfatto”. Così l'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sul Sassuolo. “La squadra è sempre stata ben presente in campo e il feeling è sempre stato positivo. Anche a seguito di conversazioni che ho mantenuto sia con la proprietà sia con il direttore Pinto, che mi hanno dato la stabilità emotiva necessaria per guidare al meglio la squadra, ma come ho detto poco fa in tv quella di oggi è la vittoria dei giocatori e di questi tifosi incredibili che hanno invaso il Mapei Stadium".

Il Paris Saint-Germain continua a vincere in campionato, ma non senza fatica. La vittoria contro il Le Havre permette alla squadra di Luis Enrique di restare in vetta alla Ligue 1, ma lo 0-2 finale arriva dopo diversi problemi. Prima dell'espulsione di Donnarumma per un intervento brutale, Fabián Ruiz era uscito dal campo in barella per un brutto infortunio. Il centrocampista ex Napoli è uscito all'ottavo minuto della partita dopo essersi lussato la spalla destra. Immediato l'intervento dello staff medico che insieme ai sanitari hanno trasportato il giocatore fuori dal campo in barella.

Federica Brignone concede il bis nell'arco di 24 ore a Mont-Tremblant (Canada) con una seconda manche dello slalom gigante quasi leggendaria. L'azzurra, sesta a meta' gara, e' stata autrice di una rimonta incredibile sotto una bufera di neve e vento. Per Brignone quello odierno e' il successo numero 23 in Coppa del mondo. Per Federica un tempo finale di 2'11"95 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami staccata di 33 centesimi e all'americana Mikaela Shiffrin a 39 centesimi. Per Shiffrin quello di oggi e' il 143esimo podio in carriera.