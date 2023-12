Lazio, Napoli, Donnarumma e Premier League: le ultimissime

Guendouzi si è preso il posto da corsaro qual è. Rovella ha portato un po’ di pepe in mezzo, non bada a cariche, deve crescere nel palleggio. Isaksen si è sciolto, sta facendo vedere le prime veroniche. Castellanos gioca al netto della staffetta con Ciro, spara male le cartucce, si affretti a tirare meglio. Ma in pole position, ad agosto, c’era Kamada tra gli acquisti estivi. Oggi è in coda alla squadra. Domani, contro il Genoa, toccherà a lui. Un’opportunità per ritornare in auge tra le gerarchie di Sarri.

Napoli-Inter: Partita difficile per Massa, il gol dello 0-1 andava annullato, sospetto intervento di Acerbi su Osimhen. Scontro a centrocampo fra Lautaro e Lobotka, l’argentino con il braccio sinistro cinge l’avversario e poi gli schiaccia la gamba sinistra: Massa non fischia, l’Inter avanza e va in gol. Sarebbe dovuto intervenire il VAR, è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro.

Gianluigi Donnarumma è stato espulso poco prima del decimo minuto di gioco di Le Havre-PSG per un'entrata durissima su Casimir. Una partita decisamente complicata per i parigini visto che pochi minuti dopo anche Fabian Ruiz è stato costretto ad uscire per un infortunio.

La 14ª giornata di Premier League vede il nuovo stop del Brighton di De Zerbi, battuto dal Chelsea di Pochettino. Duro ko per De Zerbi, che era appena tornato a vincere nello scorso turno contro il Forest. Stavolta il Brighton si deve arrendere al Chelsea per 3-2.