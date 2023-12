Fiorentina, Lazio, Roma e Napoli: le ultimissime

In Coppa Italia Fiorentina-Parma. Sarri polemico. Mourinho rischia due giornate . La Juventus sogna Anguissa

ROMA – Proseguono gli ottavi di Coppa Italia dopo la vittoria della Lazio toccherà alla Fiorentina alle 21 contro il Parma centrare i quarti di finale. Le probabili formazioni.

“Sono a Roma da tre anni e da tre anni la squadra è in crisi”. Così il tecnico della Lazio Sarri dopo la vittoria sul Genoa che vale i quarti di finale di Coppa Italia: “Noi siamo in crisi e questa settimana abbiamo vinto tre partite, la squadra procede". Così poi sul man of the match Guendouzi: “È un ragazzo di grande energia e di grande personalità. Si butta dentro la partita, adesso è in un buon momento fisico e riesce ad abbinare qualità e quantità. Già in Premier mi aveva impressionato per questa energia straripante”.

Gli avvisi di chiusura indagini notificati nelle ultime 48 ore a Mourinho e Motta sono la risposta immediata che la procura federale ha voluto dare alle parole dei due tecnici, le prime pronunciate alla vigilia di Sassuolo-Roma e le altre nell’infuocato post partita di Lecce-Bologna. Mou rischia fino a due giornate di stop. Thiago forse una, ma la sua situazione appare meno grave e potrebbe cavarsela anche con una multa se deciderà di fare mea culpa e patteggiare (non scontato). Lo Special One ha tre giorni di tempo per presentare memorie difensive oppure chiedere di essere ascoltato dal procuratore Chiné, Thiago quattro.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha messo gli occhi su Frank Zambo Anguissa. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il blitz bianconero sarebbe programmato addirittura per le prossime settimane, fu proprio Cristiano Giuntoli che portò il nazionale del Camerun a Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Netta però la risposta del club azzurro che ha fatto sapere di non voler vendere il giocatore che sul contratto ha una clausola da 45 milioni di euro.