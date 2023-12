Serie A, Lazio, Inter e Barcellona: le ultimissime

Orsato per Juventus-Napoli. Immobile: "Avrei voluto giocare la finle del 2006". Lautaro verso il rinnovo fino al 2028. Ter Stegen out due mesi

ROMA - Designati gli arbitri della 15/a giornata di Serie A, in programma domenica 10 dicembre: Juventus-Napoli (venerdì 8 dicembre, ore 20.45): Orsato; Verona-Lazio (sabato 9 dicembre, ore 15): Ayroldi; Atalanta-Milan (sabato 9 dicembre, ore 18): La Penna; Inter-Udinese (sabato 9 dicembre, ore 20.45): Di Bello; Frosinone-Torino (ore 12.30): Massimi; Monza-Genoa (ore 15): Collu; Salernitana-Bologna (ore 18): Sozza; Roma-Fiorentina (ore 20.45): Rapuano; Empoli-Lecce (lunedì 11, ore 18.30): Colombo; Cagliari-Sassuolo (lunedì 11, ore 20.45): Mariani.

Ciro Immobile grande protagonista su Rai 2 nel programma "Boomerissima". Canta, balla, gioca a calcio. Ciro fa lo showman spalleggiato dalla moglie Jessica. Poi la presentatrice Alessia Marcuzzi chiede: "Se tu potessi tornare indietro con la macchina del tempo ad una partita, in quale andresti?". Subito la risposta del bomber: "La finale Coppa del Mondo del 2006". Una partita mitica che ha regalato il Mondiale all'Italia allenata da Marcello Lippi. "Questo è un Pallone d'Oro. Magari averne uno a casa, vabbè ma ho la Scarpa d'Oro".

Lautaro Martinez è praticamente ad un passo dal rinnovare con l'Inter fino al 2028. Riconoscimento meritato dal capitano nerazzurro, ormai leader dentro e fuori dal campo. L’Inter, infatti, ha messo in preventivo di chiudere la “partita” con il Toro già nei primi giorni del 2024. Significa che ormai la fumata bianca è a un passo e si tratta solo di sistemare alcuni dettagli e una serie di aspetti tecnici. Il dialogo, comunque, è costante e, man mano, si stanno sbloccando tutti i punti.

Il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen ha annunciato di doversi operare alla schiena, per risolvere i problemi che lo affliggono da diverse settimana. "Dopo intensi colloqui con l'equipe medica del club e con il supporto di diversi esperti, ho deciso di sottopormi ad un intervento chirurgico -spiega il 31enne tedesco su X-. Dovermi fermare ovviamente mi dà fastidio ma è la decisione corretta, che mi assicura di tornare nelle migliori condizioni per il mio club e per la Nazionale". Ter Stegen resterà lontano dai campi di gioco per circa due mesi.