Roma, Lazio, Serie A e Coppa Italia: le ultimissime

Per la Roma ciclo di ferro. lazio in emergenza. Modificato il programma della 19ª di campionato. La Fiorentina ai quarti di Coppa Italia

ROMA - Per la Roma è in arrivo un ciclo dio gare durissimo che dirà molto sulle ambizioni della squadra di Mourinho. Sei partite in cinque settimane: Fiorentina, Bologna, Napoli, Atalanta, Juventus e Milan. Da domenica prossima, 10 dicembre, alla prima giornata del girone di ritorno, in programma presumibilmente il 14 gennaio, Mourinho si aspetta la verità. L’abbrivio è incoraggiante, con 6 vittorie nelle ultime 8 partite e una media di 2,09 punti dalla quarta giornata in poi, ma adesso il campionato impone una scelta: o si dimostra di essere grandi, o si resta fuori dal giro.

In casa Lazio è scattata l'emergenza in difesa. Fuori anche Patric dopo Casale, Romagnoli e Luis Alberto. Polpaccio integro per lo spagnolo, non si è stirato, ma è al limite, deve stare fermo 4-5 giorni. Troppi per esserci a Verona. Sabato non ci sarà neppure Isaksen, rischia uno stop di due settimane per stiramento. Non c’è stata nessuna comunicazione della Lazio, si procede per ricostruzioni. I guai sono in difesa. Era già sguarnita, ora è da rattoppare. Sarri è rimasto solo con Gila, dispensato dal campo fino all’esplosione dell’emergenza difesa. Dopodomani toccherà a Marusic da centrale accanto allo spagnolo.

La Lega Serie A ha modificato il programma della 19ª giornata del campionato di Serie A che si giocherà tra il 5 e il 7 gennaio 2024. Visto il rinvio delle Finali di Supercoppa in programma in Arabia Saudita, scenderanno in campo tutte le squadre. Venerdì 5 gennaio Bologna-Genoa (alle 20.45) aprirà il programma dell’ultima di andata. Il giorno dell’Epifania scenderanno in campo Inter-Hellas Verona alle 12.30, Frosinone-Monza alle 15.00, Lecce-Cagliari alle 18.00 e Sassuolo-Fiorentina alle 20.45. Domenica 7 gennaio infine, si giocherà Empoli-Milan alle 12.30, Torino-Napoli e Udinese-Lazio alle 15.00, Salernitana-Juventus alle 18.00.

La Fiorentina si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia battendo ai calci di rigore il Parma. Decisivi gli errori dal dischetto di Man e Camara che consentono ai viola adesso di sfidare una fra Inter e Bologna. E' clamorosa la chance che buttano via i ducali che ad un certo punto si erano ritrovati avanti di ben due reti, poi ci hanno pensato nel finale le reti di Nzola e Sottil a rimettere in gioco la Fiorentina che poi ha centrato la qualificazione dal dischetto.