Napoli, Juventus, Spalletti e Brasile: le ultimissime

Mazzarri sfida Allegri. La Procura di Roma acquisisce i documenti sui bilanci Juve. Spalletti cittadino onorario di Napoli. Il Palmeiras campione del Brasile

ROMA - "Cosa rappresenta Juve-Napoli? Credo che da quando sono arrivato ci siamo resi conto che al primo errore prendiamo subito gol, stiamo cercando di intervenire. Voglio dare come in passato più equilibrio alla squadra, attaccare bene come nel primo tempo con l'Inter e non concedere queste ripartenze clamorose che hanno caratterizzato la squadra anche prima del mio arrivo". Lo ha detto alla vigilia del match contro la Juventus, l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri. "Le squadre di vertice devono avere un equilibrio, essere solide, non prende tanti gol e poi sentirsi importanti e fare le giocate davanti che sappiamo fare. Questo è il mio compito, pensando partita dopo partita, inutile fare troppi discorsi, iniziamo a vincere le partite e prendere pochi gol, come nel primo tempo con l'Inter. Juve-Napoli sapete cosa rappresenta, la squadra che ha vinto lo Scudetto, una delle più forti italiane, è una gara di rilievo, importantissima e dobbiamo farla bene anche per capire certi progressi".

La Juventus ha ricevuto "una richiesta di acquisizione documentale relativa, in particolare, ai bilanci al 30 giugno 2022". Lo comunica la stessa Juventus con riferimento "alle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Roma in seguito allo spostamento del procedimento penale già pendente presso l'autorità giudiziaria di Torino". In tale contesto, la società ha appreso che "presso la Procura di Roma pendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all'art. 2622 codice civile in ordine al bilancio al 30 giugno 2022. La società non risulta indagata.

"Non ho ancora preso casa a Napoli, però è una cosa che può succedere e da questo momento sono un official scugnizz"'. Così il ct della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, che stamani ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. La cerimonia si tiene questa mattina al Maschio Angioino di Napoli. "La cittadinanza è una cosa veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità, perché poi oltre quello che sono i risultati va ad essere determinato quello che è il legame tra me e i napoletani che è una cosa magnifica'', ha aggiunto il ct dell'Italia.

Il Palmeiras ha conquistato il 12° titolo della Serie A brasiliana pareggiando 1-1 con il Cruzeiro nell'ultima giornata di campionato. Il Palmeiras, che aveva bisogno di un solo punto per garantirsi il titolo, è passato in vantaggio al 21' al Mineirao grazie al giovane attaccante Endrick. Nikao ha poi pareggiato la gara. Il risultato ha lasciato il Palmeiras a 70 punti, due punti in più del Gremio, secondo in classifica. Il Cruzeiro si è piazzato al 14° posto nella classifica a 20 squadre, a 23 punti di distanza. Per il Palmeiras si tratta di un doppio titolo di Serie A e del nono titolo sotto la guida del tecnico Abel Ferreira, entrato in società nel 2020.