Juventus, Pogba, Roma e Guardiola: le ultimissime

Attesa per Napoli-Juventus. Chiesti 4 anni per Pogba. Mancini: "Mourinho il top". L'annuncio di Guardiola

ROMA – Attesa per il big match della 14ª giornata di Serie A tra Juventus e Napoli in programma domani venerdì 8 dicembre alle 20.45. Allegri a -2 dall'Inter capolista non vuole perdere contatto con la vetta ma avverte: “"Tutte le annate sono diverse, lo scorso anno a Napoli abbiamo preso cinque gol ma fino al tre a uno eravamo in partita. Il Napoli lo scorso anno viaggiava su livelli importanti. Il livello della loro squadra non cambia. Mi fa piacere ritrovare Mazzarri dopo tanto tempo, domani sarà una grande partita. Noi siamo un gruppo importante a livello di valori. Quello di migliorarci è un obiettivo che dobbiamo avere fino alla fine del campionato".

La Procura Nazionale Antidoping ha richiesto quattro anni di squalifica per il calciatore Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus era risultato positivo al testosterone a un controllo effettuato dopo la partita Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Si tratta del massimo della pena prevista per questo tipo di positività.

In casa Roma attesa per il ciclo di gare di ferro che inizierà in casa contro la Fiorentina, Gianluca Mancini esalta Mourinho: “Qualsiasi allenatore che ho avuto mi ha dato qualcosa - ha detto a Sportmediaset -, se devo citarne uno Gasperini mi ha dato tanto, facendomi crescere sotto ogni aspetto per stare in Serie A. Oggi ho il migliore e imparo da lui ogni giorno sotto ogni aspetto, tattico e psicologico". Così sulla fascia da capitano che indossa quando in campo non c'è Pellegrini: "Qui è una cosa importante e l'ho capito con il tempo. Ora voglio un altro trofeo con la Roma".

"Se facciamo ancora il Triplete mi ritiro, questo è certo". Parole sorprendenti di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ai microfoni di Amazon Prime, poco prima della sfida di ieri sera contro l'Aston Villa. "So che è estremamente diffcile ripetersi -ha continuato Guardiola-, quante squadre incredibili ci sono state in Inghilterra e solo una con Sir Alex Ferguson ce l'ha fatta, insieme a noi la passata stagione".