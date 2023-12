Juventus, Napoli, Mourinho e Lazio: le ultimissime

Attesa per Juventus-Napoli. La strategia della Roma per Mourinho. Lazio a caccia di un attaccante esterno

ROMA – Grande attesa per l'anticipo della 15ª giornata del campionato di calcio di Serie A di questa sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli con calcio d'inizio alle 20.45. Le probabili formazioni.

Oggi, dopo un ultimo confronto tra legali, la Roma deciderà la strategia difensiva per affiancare Mourinho davanti alla giustizia sportiva, a seguito dell’inchiesta aperta dalla procura federale per le dichiarazioni che hanno preceduto Sassuolo-Roma. Le possibilità sono due: presentare una memoria per chiarire quanto accaduto oppure richiedere un’audizione di Mourinho di fronte al procuratore Chiné. Per la seconda ipotesi propende lo stesso allenatore. La certezza è che il tecnico contro la Fiorentina sarà in panchina.

In casa Lazio a gennaio ci sarà la caccia ad un attaccante esterno con caratteristiche diverse dagli attuali, può essere utile a Sarri. Zaccagni non ha mai brillato come l’anno scorso. Isaksen è in crescita, ma Felipe è in ribasso e Pedro gioca per di più part-time. Stanno mancando imprevedibilità, dribbling e gol. Tra i nomi più caldi Lorenzo Insigne, ma solo se il Toronto lo presterà a costo zero ma anche e Santiago Pierotti del Colon, ala classe 2001, argentino con passaporto italiano.

Riforma dei campionati, Gabriele Gravina ci riprova ed ha convocato per il prossimo “11 marzo l'assemblea per la modifica dello statuto” - come ha confermato lui stesso - come avevo annunciato nella scorsa riunione del consiglio federale". "Sapete quanto sono sensibile a questo tema, sono stato il primo a porre sul tavolo l'argomento. Ho presentato diversi progetti ma alla disponibilità a parole ancora non sono seguiti i fatti.