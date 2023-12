Lazio, Milan, Parigi 2024 e sci: le ultimissime

Esami strumentali per Isakesn. Pioli: "Obiettivo minimo quarto posto". L'annuncio del Cio sugli atleti Russi. Nuovo triofo della Goggia in SuperG

ROMA – Brutte notizie per Sarri arrivano dall'Infermeria: Gusatv Isaksens, che Si è infortunato nel corso del primo tempo della sfida traì Lazio e Genoa, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali, che hanno confermato una lesione distrattiva del retto femorale della coscia sinistra. “Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano – si legge nella nota -. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

"Mancano ancora troppe partite per poter fare delle classifiche definitive: in campionato non può mancare la continuità ed è quello che stiamo cercando. Domani abbiamo un'altra grande opportunità, bisogna dare continuità: l'obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro, ma vogliamo fare qualcosa in più”. A dirlo Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan. Quella bergamasca "lottera' fino alla fine per i primi quattro posti. E' una squadra completa, ha avuto difficolta' nelle ultime partite ma ha presenza, organizzazione, centrocampisti che segnano, servira' una prestazione di alto livello per poter vincere", ha aggiunto il tecnico rossonero.

Gli atleti russi e bielorussi che si qualificano nei rispettivi sport per le Olimpiadi di Parigi 2024 potranno partecipare come neutrali, senza bandiere, senza inno in caso di vittoria, all'evento a cinque cerchi. E' quanto si apprende dal Comitato Olimpico Internazionale che parla di Atleti Individuali Neutrali, ovvero con passaporto russo o bielorusso.

Sofia Goggia trionfa nel SuperG di coppa del mondo di St. Moritz. Splendida Sofia, oggi nettamente superiore a tutte le avversarie nel superG che apre il week-end sulla Corviglia, le prime gare veloci della stagione. Goggia non ha commesso errori ed è stata velocissima per tutto il tracciato, ad eccezione del primo tratto, non decisivo per la gara. Nessuna delle rivali è riuscita neppure ad avvicinarsi all'azzurra delle Fiamme Gialle, che ha così messo in carniere la 23esima vittoria in Coppa, raggiungendo Federica Brignone in vetta alla classifica delle italiane più vittoriose di sempre, in questo testa a testa che entusiasma tifosi e addetti ai lavori.