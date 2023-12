Lazio, Roma, Formula Uno e Benfica: le ultimissime

La Lazio opareggia a Verona. Mourinho: “Mi aspetto giustizia”. Quanto guadagnano i piloti di F1. Bufera nel club portoghese

ROMA - Un punto per uno, che serve a poco ad entrambe. Tra Verona e Lazio finisce 1-1, con Henry che risponde all'iniziale vantaggio firmato Zaccagni. Un risultato che rischia di allontanare la Lazio dal trenino Champions e fa rimanere i gialloblu invischiati nella lotta salvezza. Inutile il colpo di tacco dell'ex Zaccagni nel finale Henry, complice un erroraccio di Provedel, trova un insperato pareggio.

"Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Non è stato un problema per me, la mia vita qui è il lavoro. Mi sono presentato spontaneamente e anche felice perché il procuratore mi ha dato l'opportunità con tutta la naturalezza di dire le cose che volevo. Non posso parlare di quello che è successo ieri. Sono andato con il direttore Pinto e l'avvocato Conte. Abbiamo incontrato Chiné e abbiamo parlato". Lo dice, alla vigilia del match contro la Fiorentina, il tecnico della Roma, José Mourinho, parlando del suo incontro con la procura federale dopo le sue parole sull'arbitro Marcenaro e Berardi del Sassuolo. "Non ho mai offeso l'arbitro, mai messo in dubbio la qualità dell'arbitro, l'espressione usata mi sembra normale, la utilizzo anche quando parlo di me stesso”.

Momento complicatissimo in casa Benfica, dopo il pareggio contro la Farense. Alcuni tifosi infatti, secondo quanto riferito dall'emittente CMTV, sono riusciti ad entrare nel parcheggio dello stadio da Luz e successivamente hanno tentato di avvicinarsi all'area dove erano parcheggiate le auto dei giocatori. Solo il pronto intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio, ma non ci sono state identificazioni e arresti. La tensione è però salita, dopo un gestaccio fatto ai tifosi dell'ex Fiorentina Arthur Cabral prima di andare via.

Non tutti i piloti di Formula 1 guadagnano somme astronomiche. Il più pagato è Max Verstappen con 50 milioni di euro appena dietro Lewis Hamilton con 32 milioni di euro, Fernando Alonso ha portato a casa “solo” 4,5 milioni di euro nel 2023. Primo per guadagni tra i piloti che non hanno mai vinto un Campionato del Mondo il monegasco Charles Leclerc con 22 milioni di euro, il doppio esatto del suo compagni di squadra e figlio d’arte Carlos Sainz, che si ferma, appunto a 11 milioni di euro. Il compagno di scuderia di Verstappen, il messicano Sergio Perez ha un contratto netto per 9 milioni di euro l’anno.