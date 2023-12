Roma, Bologna, Monza e Premier League: le ultimissime

Pari per la Roma, vince il Bologna che aggancia i giallorossi. I brianzoli agganciano la Lazio in classifica. Il Tottenham ritrova la vittoria in Inghilterra

ROMA – Finisce 1-1 la sfida tra Roma e Fiorentina, posticipo domenicale della 15a di Serie A: sblocca Lukaku, poi Dybala esce per infortunio. Nella ripresa giallorossi in 10 per il rosso a Zalewsi sull'azione successiva arriva il pareggio di Marrteinez. A 3' dalla fine rosso per Lukaku e Roma in nova a nulla serve il forcing viola. Grazie a questo pareggio la Roma sale a quota 25 punti insieme al Bologna oggi vittorioso, la Fiorentina aggancia il Napoli a quota 24.

Show di Zirkzee e prima vittoria esterna in campionato per il Bologna che batte 2-1 la Salernitana all'Arechi e scavalca il Napoli campione d'Italia, entrando così nella lotta per il quarto posto che vale il pass per la Champions League. A trascinare i rossoblù è il 22enne olandese, che con una doppietta in avvio indirizza il match. Ai campani non basta poi la rete del subentrato Simy nella fase finale della partita per evitare il nono ko in campionato.

Il Monza torna alla vittoria e supera 1-0 il Genoa grazie alla zampata di Dany Mota all'83': con questo successo la squadra di Palladino sale a 21 punti, mentre i ragazzi di Gilardino restano inchiodati a quota 15. Con questo risultato la squadra brianzola aggancia in classifica la Lazio a quota 21 punti.

Il Tottenham ritrova il sorriso e i tre punti grazie al 4-1 interno contro il Newcastle. Nei padroni di casa Vicario e Udogie titolari, col terzino sinistro che ha aperto le marcature al 26'. Successo in rimonta per il Manchester City: la squadra allenata da Pep Guardiola si e' imposta per 2-1 sul campo del Luton Town. Altro ko invece per il Chelsea, sconfitto per 2-0, fuori casa, dall'Everton. Infine manita del Fulham, che ha battuto per 5-0, fra le mura amiche, il West Ham. In classifica Liverpool 37 punti; Arsenal 36; Aston Villa 35; Manchester City 33; Manchester Utd, Tottenham 30; Brighton, Newcastle 26; West Ham 24; Fulham 21; Bournemouth, Brentford, Chelsea, Wolverhampton 19; Crystal Palace 16; Nottingham Forest 14; Everton 13; Luton Town 9; Burnley, Sheffield Utd 8. Everton 10 punti di penalizzazione.