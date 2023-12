Roma, Lazio, Napoli e Premier League: le ultimissime

Come sta Dybala? Se lo chiedono tutti i tifosi della Roma da ieri sera e cioè dal preciso istante in cui l'argentino ha lasciato il campo, infortunato (problema al flessore della coscia sinistra). A fare chiarezza - o forse no - una storia Instagram di suo fratello maggiore Gustavo che ha citato Rocky Balboa: "Nessuno ti colpisce più forte nella vita. Ma non importa quanto forte colpisca, ma quanto resisti e continui ad andare avanti. Così si vince".

Tracce, parvenze di Felipe Anderson. Le ha intraviste Sarri a Verona e non si riferiva solo all’assist servito a Zaccagni: «Mi è sembrato leggermente più vivo rispetto alle altre partite», la consolazione di Mau. E’ stato il quinto assist in campionato, nessuno della Lazio è riuscito a produrne tanti. Il crollo delle prestazioni ha inevitabilmente bloccato il rinnovo di contratto. Lotito, che si stava spingendo oltre ogni calcolo pur di blindarlo, si è ritratto e ha ritrattato alcune cifre. Il presidente era pronto a riconoscergli 3,5 milioni netti, adesso sembra che alla cifra arrivi inserendo dei bonus. Da giorni si vocifera dell’interesse della Juve per il brasiliano, in scadenza a giugno.

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno dopo la sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus. Non c'è tempo per piangare sul latte versato perché martedì prossimo alle 21 gli azzurri sono attesi dal match valido per la sesta giornata del gruppo C di Champions League contro il Braga. Mazzarri sta valutando una soluzione alternativa a Natan adattato nel ruolo di terzino sinistro per sopperire alle concomitanti assenze dell'acciaccato Mario Rui e dell'infortunato Olivera.

Dopo un digiuno lungo cinque partite (con un solo punto raccolto) il Tottenham rialza la testa e lo fa alla grande, travolgendo in casa il Newcastle nell'ultimo match della 16ª giornata di Premier League. Un roboante 4-1 in un match sbloccato dall'azzurro Udogie (26'), a segno prima della doppietta di Richarlison (38' e 60') e del rigore trasfotmato da Son su rigore. Successo in rimonta per il Manchester City di Pep Guardiola, che senza Haaland infortunato al piede, ha vinto per 2-1 sul campo del Luton Town.