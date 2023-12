Napoli, Osimhen, Inter e Roma: le ultimissime

Oggi Napoli-Sporting Braga e Inter-Real Socieda. Osimhen ha vinto il Pallone d'Oro africano. Roma in ansia per Dybala

ROMA - Archiviato il campionato è tempo di Champions con l'ultima decisiva giornata della fase a gironi. Alle 21 al Maradona il Napoli va a caccia degli ottavi contro lo Sporting Braga. L'Inter, sempre alle 21, al Meazza ospita la Real Sociedad per passare da prima.

Victor Osimhen trionfa nei Caf Awards 2023, aggiudicandosi il Pallone d'oro africano. Il centravanti del Napoli è stato premiato come miglior giocatore continentale dell'anno, precedendo i rivali. Osimhen, che per l'occasione è stato accompagnato da Maurizio Micheli, capo area scouting del Napoli, ha battuto gli altri due finalisti Mohamed Salah del Liverpool e Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain.

In casa Roma ansia per Dybala che tra oggi e domani sosterrà nuovi accertamenti al flessore sinistro, ma la sensazione a Trigoria è che si sia fermato in tempo e quindi abbia scongiurato la lesione muscolare (sembra essere invece più preoccupante il problema di Azmoun al polpaccio, anche lui dovrà sostenere gli esami). Un sospiro di sollievo se la diagnosi di affaticamento fosse confermata che permetterebbe all’ex Juve di saltare solo due gare: lo Sheriff e il Bologna domenica prossima (dove non avrà neanche Lukaku, fuori un turno in campionato), per poi avere a disposizione un’intera settimana per lavorare. L’obiettivo è di averlo dal primo minuto nel big match dell’Olimpico contro il Napoli, in programma il 23 dicembre.