Serie A, Taylor, Bonucci e Turchia: le ultimissime

Lukaku fermo un turno. La decisione dell'IFFHS su Taylor. Bonucci: "Allenerò la Juventus". Caos nel campionato turco

ROMA - Romelu Lukaku, espulso nel finale di Roma-Fiorentina, match che si è chiuso sul risultato di 1-1, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo e salterà la gara contro il Bologna. Il centravanti giallorosso era stato sanzionato con il cartellino rosso, dopo un intervento ai danni di Kouamè. Il giocatore viola aveva postato ieri una foto che ritraeva le condizioni della sua gamba dopo l'intervento di Lukaku.

C'è anche un pò di Roma nelle liste dell'IFFHS (International Federation Football History & Statistics) , associazione che ogni anno assegna riconoscimenti al miglior giocatore, arbitro e giovane che si sono messi in luce nella corrente stagione. Tra i candidati, è presente anche il romanista Romelu Lukaku. Tuttavia, per il premio "miglior arbitro della stagione" in lista spunta pure il nome di Anthony Taylor, direttore di gara che ha diretto la finale di Europa League tra Roma e Siviglia suscitando numerose polemiche pochi mesi fa tra i tifosi giallorossi e non solo, viste le difficoltà e qualche polemica anche nel campionato inglese.

Dopo l'addio in estate alla Juventus torna a parlare Leonardo Bonucci oggi all'Union Berlino: "Tutti sapevano quale fosse il mio desiderio, ma vivo questo momento con serenità e maturità. Oggi sono più sereno, meno arrabbiato per quello che è successo quest’estate. Bisogna andare avanti, guardare avanti. Il mio passato alla Juve è stato meraviglioso. Volevo chiudere la mia carriera alla Juve. Non potrà andare così. Sono fiducioso di aver dato sempre il massimo, ho sempre cercato il massimo per la squadra. Ogni settimana parlo con molti dei miei ex colleghi. Ciò fa capire che ero una persona importante nello spogliatoio: amicizia con i veterani e riferimento per i giovani. Se tornerò? È uno dei miei obiettivi. Voglio fare l’allenatore e se riuscissi a diventarlo nell’élite, la Juve è uno dei club che mi piacerebbe allenare. La Juventus è una parte cruciale della mia vita. Sono grato ad Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved, riferimento silenzioso. E all’allenatore che più mi ha cambiato e aiutato a crescere: Antonio Conte".

Calcio turco nel caos e campionato sospeso dopo l'ennesimo e gravissimo episodio di violenza, il pugno e i calci sferrati all'arbitro dal presidente dell'Ankaragucu, club della massima serie, al termine della sfida casalinga di lunedi' sera contro il Rizespor. Il patron della squadra della capitale, Faruk Koca, è stato arrestato insieme ad altre due persone e nella notte la Super Lig è stata sospesa dalla Federcalcio turca (Tff) "fino a nuova comunicazione".