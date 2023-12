Lazio, Roma, Zeman e Chiellini: le ultimissime

Sarri: "Vogliamo il primato". Dybala torna nel 2024. Lieve malore per Zeman. Chiellinidice addio al calcio

ROMA - Ultima sfida dei gironi di Champions per la Lazio che, già qualificata agli ottavi, domani alle 21 al Wanda Metropolitano si gioca la testa del girone contro l'Atletico Madrid. Sarri alla vigilia tiene alta la tensione nonostante il match di domenica contro l'Inter in campionato: «Penseremo poco ai nerazzurri perché questa non è una gara inutile visto che c'è in ballo un primo posto che potrebbe essere pesantissimo. Ho tanti dubbi l'unica certezza è Gila perché non ho alternative». In attacco dubbio Immobile-castellanos.

Tegola per il tecnico della Roma José Mourinho che perde Paulo Dybala per almeno tre settimane: gli esami hanno infatti confermato una lesione al flessore della coscia sinistra. Oltre alla sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, Dybala salterà dunque anche quelle di Serie A a Bologna, con il Napoli e allo Stadium contro la Juve. Out anche negli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese, l'obiettivo della Roma è quello di recuperarlo per la sfida di campionato contro l'Atalanta (il 7 gennaio) o per l'eventuale derby nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio (10 gennaio).

Zdenek Zeman è stato ricoverato a Pescara in seguito a un malore che si e' rivelato essere una lieve ischemica transitoria. Le condizioni del 76enne tecnico boemo, ha fatto sapere il suo club, la Delfino Pescara 1936, "sono al momento buone e stabili, ma dovra' assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso". L'ex allenatore di Foggia, Roma e Lazio si e' sentito male prima della consueta seduta di allenamento della squadra, attualmente terza nel girone B di Serie C, ed e' stato portato alla clinica Pierangeli della citta' abruzzese. Zeman non sara' quindi in panchina domani sera nella sfida contro di Coppa Italia contro il Catania e potrebbe saltare anche la trasferta di campionato di domenica ad Ancona.

Chiellini dice addio al calcio giocato, a 39 anni, dopo aver disputato l'ultimo anno e mezzo in Mls al Los Angeles Fc. Lo ha annunciato il calciatore sui social. Una carriera strepitosa quella del difensore livornese, simbolo della Juventus, vincitrice di nove scudetti consecutivi dal 2012 al 2020. Il suo palmares ha però un vuoto per quanto riguarda le coppe europee, pur avendo giocato due finali di Champions League con la maglia bianconera perse con il Barcellona nel 2015 a Berlino e con il Real Madrid a Cardiff due anni dopo.