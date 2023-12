Lazio, Milan, Manchester United e Napoli: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Oggi Atletico Madrid-Lazio e Newcastle-Milan. Manchester United e Sivigilia fuori dall'Europa. Mazzarri soddisfatto

ROMA – Prosegue l'ultima giornata dei gironi di Champions League, la Lazio alle 21 di scena al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid a caccia del primato del girone. Il Milan, sempre alle 21, fuori casa contro il Newcastle cerca la qualificazione.

Fase a gironi esaurita per i primi quattro raggruppamenti della Champions League. Si qualificano agli ottavi di finale Bayern Monaco, Copenaghen, Arsenal, Psv Eindhoven, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad e Inter. Accedono ai play off dell’Europa League Galatasaray, Lens, Braga e Benfica. Fanno rumore le clamorose eliminazioni dall'Europa di Sivigilia, che lo scorso anno vinse l'Europa League contro la Roma e del Manchester United, fuori da tutto.

Soddisfatto il tecnico del Napoli Mazzarri dopo la vittoria sul Braga che vale il passaggio agli ottavi: “Dovrò essere bravo a far capire ai ragazzi la difficoltà di essere campioni d'Italia. Devono rivedere il pericolo, ci sta quando vinci e magari non sei abituato. Ma stasera qualcosa ho rivisto". Ora testa al Cagliari: “Mi aspetto progressi, l'anima di una squadra è il campionato e sappiamo le difficoltà. Non c'è niente di scontato, le piccole sono aggressive e si rischiano brutte figure"