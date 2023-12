Roma, Napoli, Serie A e Manchester United: le ultimissime

Mourinho: "Dobbiamo vincere". Morto Antonio Juliano. Maresca dirigerà Lazio-INter. Futuro incerto per Ten Hag

ROMA - Vigilia di Europa League per la Roma che ospiterà lo Sheriff nell'ultima giornata dei gironi parola al tecnico Mourinho: "Dobbiamo vincere per forza. Farò turnover, ma sono obbligati. Ndicka squalificato, Mancini infortunato e Smalling non c'è. Dobbiamo vincere". Così sul mercato di gennaio: "Il mercato di gennaio è ovviamente limitato a quello che possiamo fare. Vogliamo tutti la stessa cosa, ma le difficoltà ci sono. Non è che sono geloso, ma il City ha pagato 80 milioni per Philips e adesso Pep dice che è meglio che va via. Noi siamo una realtà diversa, vorremmo tutti 3-4 giocatori nuovi per migliorare la squadra, ma abbiamo difficoltà a farlo. Onestamente: se facciamo un difensore a gennaio io sono già felice".

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento oggi a Napoli all'età di 80 anni Antonio Juliano detto 'Totonno', storico giocatore e dirigente del club azzurro. Fu lui a portare a sotto il Vesuvio Diego Maradona e Ruud Krol. Da giocatore con la maglia del Napoli ha totalizzato 505 presenze con 38 reti in 17 stagioni tra il 1961 e il 1978, vincendo due Coppe Italia (nel 1962 e nel 1976), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976). Per Juliano anche 18 presenze in Nazionale, con la quale ha vinto il campionato d'Europa nel 1968 e si è classificato secondo ai mondiali di Messico 1970, dove è sceso in campo per pochi minuti nella finale persa 4-1 contro il Brasile.

E' Fabio Maresca l'arbitro designato per dirigere Lazio-Inter, il big-match della 16ma giornata di Serie A in programma domenica 17 alle 20.45 allo stadio Olimpico. Con l'arbitro della sezione di Napoli ci saranno gli assistenti Passeri e Garzelli, il quarto ufficiale di gara Rapuano e gli addetti alla Var Di Paolo e Gariglio. La giornata verrà aperta venerdì 15, alle 20.45, da Genoa-Juventus, anticipo che sarà diretto da Davide Massa di Imperia. La sfida Champions Bologna-Roma è stata affidata a Marco Guida di Torre Annunziata. Questo l'elenco completo delle designazioni: Lecce-Frosinone (16/12, 15.00) arbitro: Zufferli di Udine. Napoli-Cagliari (16/12, 18.00) arbitro: Marcenaro di Genova. Torino-Empoli (16/12, 20.45) arbitro: Marinelli di Tivoli. Milan-Monza (17/12, 12.30) arbitro: Aureliano di Bologna. Fiorentina-Verona (17/12, 15.00) arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno. Udinese-Sassuolo (17/12, 15.00) arbitro: Manganiello di Pinerolo. Atalanta-Salernitana (18/12, 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo.

Il futuro di Erik Ten Hag è sempre piu' incerto: il Manchester United è finito fuori dalle coppe europee chiudendo all'ultimo posto il girone di Champions, e anche in Premier le cose non vanno benissimo, vedi il crollo interno col Bournemouth nello scorso weekend che ha fatto precipitare la squadra a -10 dalla capolista Liverpool. Secondo "Relevo", i Red Devils starebbero valutando la posizione del tecnico olandese e avrebbero già individuato l'eventuale sostituto: Julen Lopetegui, il 57enne tecnico basco che ha recentemente rifiutato una ricca offerta dall'Arabia Saudita aspettando una chiamata dalla Premier, dove ha allenato fino alla scorsa estate il Wolverhampton prima della rottura con i vertici del club.