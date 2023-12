Roma, Atalanta, Fiorentina e Champions: le ultimissime

Roma e Fiorentina sperano di evitare i play off. Gasperini già agli ottavi lascia a casa 9 titolari. Lunedì il sorteggio Champions.

ROMA – La Roma va a caccia della testa del girone in Europa League alle 18.45 in casa contro lo Sheriff per evitare i playoff ma vincere non potrebbe bastare. Tutto infatti dipenderà dallo Slavia Praga a +2 e impegnato contro il Servette. Alle 21 toccherà all'Atalanta che, qualificata già da prima, andrà in casa del Rakow con tantissime riserve. La Fiorentina in Conference ospite del Ferencvaros alle 18.45: basta un pareggio per evitare i play off. Le probabili formazioni

Inter, Napoli e Lazio proseguono il loro cammino in Champions League accedendo agli ottavi di finale, all'appello manca solo il Milan che, terzo del girone, è retrocesso in Europa League. Le italiane passano tutte da seconde del girone e dunque al al sorteggio saranno accoppiate alle prime. Questo vuol dire che sarà impossibile trovare un'avversaria abbordabile: dal Manchester City al Bayern Monaco, dal Barcellona al Real Madrid, lo spauracchio è dietro l'angolo. In questa fase non sono ancora possibili gli accoppiamenti di squadre della stessa nazionalità. Appuntamento lunedì 18 dicembre alle 12 a Nyon.