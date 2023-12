Juventus, Champions League, ranking e Spalletti: le ultimissime

Allegri: "Inter favorita per lo scudetto". Gli inzassi delle italiane in Champions e il nuovo ranking Uefa. Spalletti: "Con De Laurentiis tutto ok"

ROMA - "L'Inter è la favorita del campionato, è stata costruita per vincere, lo ha detto anche il presidente Zhang durante la cena di Natale che il loro obiettivo è la seconda stella. Noi abbiamo un percorso diverso, ci sono giocatori che stanno facendo bene, di cui sono contento: dobbiamo pensare a noi stessi, a continuare a lavorare e non accontentarci". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del Match con il Genoa. "Bisogna continuare a migliorare attraverso i risultati, l'obiettivo principale resta giocare l'anno prossimo in Champions".

I gironi di Champions League hanno emesso i loro verdetti e in attesa degli ottavi di finale che si disputeranno a febbraio i club potranno già incassare i premi Uefa che riguardano questa prima parte della competizione. La cifra totale è composta da diversi indicatori tra cui il bonus partecipazione, uguale per tutte le squadre, il ranking, il market pool 1 a cui si aggiungono i bonus per i risultati ottenuti e quello per la qualificazione agli ottavi. In questo scenario a guidare la classifica delle italiane è ovviamente il Napoli che ha incassato fin qui 67.13 milioni di euro seguito a poca distanza dall'Inter a quota 63.29 milioni. Terza posizione della Lazio che ha guadagnato 58.53 milioni e quarta per il Milan, unica squadra a non aver superato il girone, a quota 46.4 milioni.

Vittoria anche per il Milan: non è bastata ai rossoneri per l'accesso agli ottavi, ma ora la squadra di Pioli è 31esima e ha superato la Lazio che ha perso contro l'Atletico Madrid. In classifica, dietro l'Inter, la seconda italiana è la Roma, che rientra nella top ten dei coefficienti Uefa per club comandata dal Manchester City: la squadra di Mourinho, impegnata stasera in Europa League, è decima. Quindicesimo posto per la Juventus, terza tra le italiane. Napoli, come detto, subito dopo.

"Napoli mi ha lasciato tantissime cose, sono affezionato perché l'ho usata per vincere questo scudetto. La loro passione, la loro partecipazione emotiva hanno rimesso a posto cose che succede di sbagliare durante un percorso lungo. E avere una città dall'amore così sfrenato rende più facile sistemare quello che non va come vorresti. E' venuto fuori un lavoro eccezionale di tutte le componenti che ci ha permesso di fare un percorso bellissimo in cui tutti sono stati importanti allo stesso Modo". Sono queste le parole di Luciano Spalletti, ct dell'Italia, sullo scudetto vinto con il Napoli a Tg Poste. Sul rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis, invece, Spalletti ha chiarito che "con lui è tutto a posto, ha il suo ruolo, le sue idee".