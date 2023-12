Napoli, Roma, Lazio e Villareal: le ultimissime

Victor atterra e poi vola: l’immagine di lui, felice, che alza il Pallone d’Oro africano al cielo di Napoli, ai piedi del jet privato che in un lampo l’ha portato a Marrakech (e ritorno), ha fatto il giro dei social. Però gli manca qualcosa: il nuovo contratto. Un contratto all’altezza del suo valore, del blasone, della valutazione degna di uno degli attaccanti più forti del mondo. In cima all’Europa, all’Africa e alle liste di tutti i club che cercano un centravanti formidabile. L’idea del Napoli non è mica diversa: sa perfettamente quanti e quali estimatori vanti Victor soprattutto in Inghilterra.

La Roma, che ha sconfitto 3-0 lo Sheriff all'Olimpico, si è piazzata al secondo posto nel Gruppo G di Europa League, alle spalle dello Slavia Praga. Gli uomini di Josè Mourinho saranno quindi impegnati nello spareggio contro una delle formazioni retrocesse dalla Champions, ovvero le terze classificate dei vari gruppi della massima competizione europea. Tra queste c'è anche il Milan che non potrà però essere sorteggiato con la Roma. Gli spareggi di Europa League si giocheranno con gare di andata e ritorno il 15 e il 22 febbraio.

In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Felipe Anderson, per ora ancora in stallo e bloccato. "A che punto è il mio rinnovo con la Lazio? Non ho deciso. Abbiamo parlato per trovare un accordo ma ancora non l'abbiamo trovato. È un momento importante per il club e la mia testa è solo sul campo. Vedremo che succederà". Così ha risposto Felipe Anderson proprio sul tema del rinnovo nell'intervista rilasciata a Tnt Sports Brasil.

Paura per l'ex difensore del Milan Matteo Gabbia. Durante i minuti finali di Rennes-Villarreal, di Europa League, l'ex Milan, 24 anni, è caduto a terra perdendo i sensi dopo una ginocchiata involontaria del suo compagno Raul Albiol. Gabbia ha ripreso i sensi qualche istante dopo, ma è stato portato via in barella tra gli applausi di tutto lo stadio. Per lui si parla di trauma cranico ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.